Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe evidenziano che Vanessa organizzerà il suo ricevimento di nozze con Carolin, ma le due donne finiranno per cedere all'attrazione reciproca e si concederanno una parentesi focosa. Lamprech, accorgendosi di non poter far finta di nulla, deciderà di chiudere la storia sentimentale con Michael, mentre la schermitrice preferirà inizialmente tenere il piede in due scarpe salvo poi rendersi conto che ciò non sarà più fattibile.

Sonnbichler, quindi, sceglierà anch'essa di troncare la relazione con Richter, nel frattempo Erik e Paul saranno in lizza per la carica di direttore amministrativo del lussuoso albergo. Il voto di Ariane indirizzato al dark man, complice l'assenza di Robert, risulterà fondamentale e Vogt avrà il ruolo che anelava, ma Werner non sopporterà tale sopruso e avrà un malore.

Vanessa troncherà la storia d'amore con Max per stare insieme a Carolin

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore rivelano che le coppie formate da Vanessa e Max da una parte e Carolin insieme a Michael dall'altra finiranno per sfaldarsi.

La causa di ciò sarà da ricercarsi nel forte interesse che Sonnbichler e Lamprech proveranno l'una per l'altra e che non riusciranno ad accantonare.

Tutto avrà inizio quando Vanessa e Max, una delle coppie più longeve dello sceneggiato bavarese, decideranno di voler mettere su famiglia nonché di sposarsi. La nipote di Alfons sceglierà con successo di chiedere a Carolin di aiutarla ad organizzare il ricevimento del matrimonio e, grazie anche al tempo che trascorreranno assieme, le due ragazze finiranno per innamorarsi l'una dell'altra lasciandosi anche andare alla passione.

Capendo di non poter reprimere i sentimenti che prova verso la schermitrice, Lamprech deciderà di troncare la storia con Michael, mentre Vanessa inizialmente preferirà intrattenere due relazioni in contemporanea. Successivamente, però, l'atleta sceglierà anch'essa di focalizzarsi esclusivamente sulla storia con Carolin, così lascerà Max.

Werner avrà un malore dopo aver scoperto che Erik è stato nominato direttore amministrativo

Paul ed Erik saranno in lizza per il ruolo di direttore amministrativo dell'hotel ma l'asticella sembrerà pendere dalla parte di Lindbergh, in quanto quest'ultimo avrà l'appoggio di Christoph e Werner.

A giocare un ruolo rilevante, durante le votazioni, sarà l'assenza di Robert grazie alla quale il voto di Ariane rivolto al suo ex fidanzato avrà il potere di far ottenere a Vogt il posto che desiderava.

La notizia che Erik è diventato il nuovo direttore amministrativo farà inalberare Werner a tal punto che l'anziano albergatore avrà un malore.