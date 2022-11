Termina l’attesa, ‘Il grande gioco’ è disponibile su Now e Sky a partire dal 18 novembre. Si taglia il nastro per la nuova serie tv targata Sky Original in cui si cercherà di capire cosa si cela dietro gli affari milionari del calcio. È Francesco Montanari, che a Sky è legato indelebilmente da Romanzo Criminale, l’attore principale che interpreterà Corso Manni, un procuratore ormai ai margini. Con lui, tra gli altri, spiccano i nomi e i volti di Giancarlo Giannini ed Elena Radonicich.

Il grande gioco dei procuratori del calcio: i retroscena delle trattative milionarie

Nata da un’idea di Alessandro Roja – il ‘Dandi’ in Romanzo Criminale – la serie vuole accendere i riflettori su tutto ciò che avviene fuori dal campo, tra lusso e sogni, tra milioni di euro e affari interrotti sul più bello. Saranno 8 gli episodi, in onda per quattro venerdì di fila sui canali Sky ma disponibili anche On Demand e sulla piattaforma Now. Sky trasmetterà inoltre il primo episodio in chiaro sul suo canale Youtube, proprio per invogliare il pubblico ad abbonarsi e guardare tutte le puntate.

Sia Montanari che Giannini hanno dichiarato in fase di presentazione che loro non seguono moltissimo il calcio ma si sono calati bene nella parte, in quanto questo sport appartiene alla cultura quotidiana.

Moltissime scene sono ambientate nella Milano dei grattacieli, emblema della scalata verso i piani alti del potere. Assieme a Montanari c’è Elena Radonicich nella parte della sua ex moglie: svolge ancora il ruolo di procuratrice all’interno dell’agenzia di calciatori più forte al mondo, il cui CEO è suo padre Dino Di Gregorio (Giancarlo Giannini).

La rivalità tra i due coniugi, la discesa verso il basso e la voglia di rivalsa di Corso Manni saranno le pietre miliari di una serie che si preannuncia stupefacente e incalzante dalla prima all’ultima puntata.

Famiglia e potere, anticipazioni sulla nuova serie Il grande gioco

Nel cast c’è anche Lorenzo Aloi nella parte di Marco Assari, ovvero un procuratore amico di Corso Manni che lo aiuterà nel ricucire i rapporti con l’ex suocero.

Tanti i tradimenti e le dinamiche che renderanno il tentativo di riprendersi tutto da parte di Manni tortuoso e complicato. In particolare, l’amicizia con Kirillov, agente di calciatori russo molto potente ma con alcuni lati oscuri che verranno alla luce nel corso delle puntate. La serie è prodotta da Sky Studios e Eliseo Entertainment e, stando alle note di produzione, vuole arrivare al cuore del mondo che appassiona milione di tifosi di tutto il mondo. Oltre al procuratore che vuole tornare ad essere grande, la famiglia Di Gregorio e i giochi di potere interni ad essa, rappresentano inoltre un altro nodo fondamentale che la serie andrà a sciogliere.