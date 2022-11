La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 10 novembre, è stata molto difficile per Antonella Fiordelisi. La ragazza è stata criticata sia da Signorini che dalle opinioniste per la strana reazione che ha avuto rivedendo l'ex Gianluca. Al termine della diretta, Fiordelisi ha preso da parte Edoardo e gli ha fatto presente che se lo vedrà ancora interagire con Micol, che considera una persona falsa e cattiva, metterà fine alla loro relazione.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Alla fine della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella ha avuto un nuovo crollo nervoso.

Sentendosi attaccata da più parti, la giovane ha reagito prendendosela anche con Edoardo.

Già durante la diretta su Canale 5 c'erano stati dei primi segnali di tensione da parte di Fiordelisi che, dopo aver litigato con Sonia Bruganelli, ha allontanato il fidanzato dicendogli che preferiva fare il percorso nella casa da sola.

A far arrabbiare l'influencer, però, è stato anche un video che Alfonso ha mandato in onda in cui Micol criticava aspramente la salernitana, dicendosi certa che Donnamaria sarebbe diventato il suo zerbino.

Spiazzata da queste dichiarazioni, la 24enne si è ripromessa di non rivolgere più la parola a Incorvaia, che ha scoperto essere una persona cattiva e incoerente.

La strigliata al compagno di Grande Fratello Vip

Anche se in tanti le hanno fatto presente che non era giusto arrabbiarsi con Edoardo per delle cose che ha detto Micol, dopo la puntata Antonella l'ha preso da parte e gli ha dato un vero e proprio ultimatum.

"Il rapporto che hai con lei non è paragonabile a quello mio con Gianluca.

Oggi ho scoperto che le persone come Micol mi fanno schifo, quindi non voglio che ci parli. Non mi interessa se vi volete bene, con la tua ex non ci parli perché è falsa e bugiarda", ha sbottato Fiordelisi davanti a un silenzioso Donnamaria.

L'influencer ha chiarito ulteriormente la sua posizione aggiungendo: "Se parli ancora con lei, con me è chiusa.

Sono schifata dalla ragazza che hai frequentato, è invidiosa e gelosa".

La napoletana, dunque, ha messo il fidanzato davanti a un bivio: la loro relazione oppure un rapporto civile con Incorvaia che, esattamente come loro, vive nella casa del Grande Fratello Vip.

La non reazione di Donnamaria al Grande Fratello Vip

Prima che Edoardo potesse rispondere, Antonella a sottolineato quanto poco le interessino le critiche che continua a ricevere dallo studio, soprattutto quelle sempre più pungenti di Sonia.

"Per me contano gli aerei, i follower e le persone che mi vogliono bene", ha detto la giovane tra le lacrime.

Il concorrente del Grande Fratello Vip non se l'è sentita di contraddire la fidanzata quindi, anche se in modo velato, ha acconsentito alla sua richiesta di non rivolgere più la parola a Micol per evitare ulteriori tensioni tra loro.

"Le ho già detto che è stata insensibile, ma non rifartela con me se ce l'hai con lei. Ti capisco, anch'io avrei reagito come te", si è limitato a replicare Donnamaria.

Molti spettatori del reality Mediaset continuano a pensare che Edoardo sia quasi accecato dal sentimento che prova per Antonella per rendersi conto che si sta facendo andare bene molte "imposizioni" che in un rapporto d'amore non dovrebbero esserci, soprattutto se Fiordelisi è la prima ad andare in crisi rivedendo un ex.

Non a caso, infatti, dall'altra sera è diventata virale un'immagine modificata al computer in cui si vede l'influencer tenere in braccio un cagnolino con la faccia del compagno, il tutto accompagnato dal seguente commento ironico: "Che carini Antonella e il suo cucciolo".