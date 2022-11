Lunedì 14 settembre sarà trasmesso il primo episodio della settimana della soap Terra Amara. Saranno trattate diverse storyline, ma la protagonista indiscussa sarà Zuleyha. La donna dovrà affrontate il "tradimento" di Gulten, che le ha mentito e non ha spedito le lettere al suo amato Yilmaz, dietro le sbarre in carcere. Il rapporto tra le due verrà messo in dubbio. La stessa Zuleyha poi dirà a Sermin che vuole imbarcarsi per Istanbul, ma poi non si presenterà in aeroporto. Forse potrebbe aver detto una bugia per depistarla.

Gulten tradisce Zuleyha e non spedisce le lettere in carcere

Nel corso dell'appuntamento di lunedì, Saniye e Gaffur torneranno in villa. Questa scelta di tornare non verrà momentaneamente scoperta da Demir, che quindi sarà all'oscuro del loro ritorno e della loro decisione. Si parlerà poi di Zuleyha, che purtroppo dovrà ancora vedersela con quello che è accaduto in carcere a Yilmaz.

Infatti, mentre lui era chiuso in una cella, purtroppo Gulten non gli ha fatto recapitare le lettere d'amore scritte. Parole che potevano essere di conforto in una situazione molto complessa da gestire per Yilmaz, come quella di essere dietro le sbarre. Questo "tradimento" da parte di Gulten farà arrabbiare la donna, che non capirà comunque le motivazioni di questa scelta, sopratutto per il fatto che Gulten ha sempre detto di aver spedito regolarmente le lettere in carcere.

Zuleyha metterà in dubbio quindi la loro amicizia, visto che sarà venuta a mancare la lealtà e la fiducia, fondamentali in un rapporto stretto come il loro. Il rapporto tra Gulten e Zuleyha inizierà a vacillare: quest'ultima non la considererà più una sua amica.

Zuleyha non è in aeroporto, potrebbe aver raccontato una bugia a Demir

Ancora spazio a Zuleyha, che prederà da parte Sermin per parlarle e dargli alcune confidenze. Confesserà di voler andare via insieme al suo bambino. In che direzione? Probabilmente andrà a Istanbul. E sarà proprio li che Yilmaz programmerà un viaggio per motivi lavorativi proprio a Istanbul.

Questa scelta non sarà casuale. Così Sermin dirà a Demir quello che Zuleyha gli ha raccontato. Nessuno scrupolo a tradire la donna rivelando quella che era una vera e proprio confidenza intima.

Così, Demir si recherà in aeroporto con Hunkar, senza pensarci due volte. Sarà proprio all'interno dell'aeroporto che vedranno Yilmaz ormai giusto ai controlli all'imbarco, prossimo alla partenza. Non sarà in aeroporto invece Zuleyha, che potrebbe aver raccontato una bugia per depistare Sermin, consapevole del fatto che poi avrebbe raccontato tutto a Demir. Le anticipazioni non lo confermano, ma potrebbe essere questa la spiegazione dell'assenza in aeroporto della stessa Zuleyha, anche se le sue intenzione non saranno del tutto chiare nella puntata che andrà in onda il 14 novembre 2022.