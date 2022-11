A qualche settimana di distanza dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha rilasciato un'interessante intervista web. A Casa Pipol, infatti, l'ex vippona ha fatto sapere che direbbe sì all'eventuale proposta di sostituire Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista: la signora Bonolis, infatti, salterà qualche puntata nel periodo natalizio e Gabriele Parpiglia ha chiesto all'influencer se si sentirebbe pronta ad affiancare Orietta Berti.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

Ancor prima che iniziasse la settima edizione del Grande Fratello Vip, si sapeva che Sonia Bruganelli si sarebbe assentata un paio di settimane durante il periodo natalizio.

Esattamente come è accaduto un anno fa, tra Natale e Capodanno la signora Bonolis non presenzierà alla diretta settimanale perché in vacanza con la famiglia all'estero.

Nella passata stagione è stata scelta Laura Freddi come sostituta della romana, mentre stavolta non si sa ancora chi prenderà il suo posto e affiancherà Orietta Berti in alcune puntate.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Casa Pipol che è andato in onda sul web, il giornalista Parpiglia ha chiesto ad Elenoire Ferruzzi se le piacerebbe ricoprire l'inedito ruolo di commentatrice dallo studio: la bionda influencer ha risposto di sì e si è candidata come sostituta di Sonia.

Gabriele, storico collaboratore di Alfonso Signorini, ha detto che ci metterà una buona parola, quindi non è da escludere che venga scelta proprio l'ex vippona come "rimpiazzo" di Bruganelli.

Nuova programmazione per il Grande Fratello Vip

Il momentaneo addio di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, non è l'unico spunto di discussione che i siti stanno regalando in questi giorni sul programma di Canale 5.

Dallo scorso 24 novembre, infatti, si è saputo che il reality sta per tornare con una doppia puntata settimanale sabato 10 e 17 dicembre, infatti, il format condotto da Alfonso Signorini sfiderà Ballando con le Stelle in un'inedita collocazione nel palinsesto Mediaset.

Se la puntate del giovedì sera è stata sospesa fino a metà gennaio e a causa dei Mondiali di Calcio tutt'ora in corso in Qatar, i vertici di rete hanno deciso di sorprendere i telespettatori proponendo due appuntamenti speciali in un giorno diverso dai soliti, ovvero il sabato.

Novità in arrivo al Grande Fratello Vip

Due puntate speciali al sabato sera e la temporanea sostituzione di Sonia Bruganelli sono solo alcune delle novità che il Grande Fratello Vip ha in serbo per i telespettatori.

Anche se nel periodo natalizio andrà in onda una sola volta a settimana (fatta eccezione per gli appuntamento del 10 e del 17 dicembre), il reality-show è pronto a stupire il pubblico con vari colpi di scena.

Visto che è stato confermato il prolungamento della settima edizione fino ad aprile 2023 (si parla di lunedì 3 come possibile data della finalissima), nei prossimi mesi ci saranno altri ingressi nella casa più spiata d'Italia. Nei giorni scorsi, ad esempio, si è parlato dell'imminente arrivo a Cinecittà di due donne dal carattere forte pronte a minare gli equilibri del gruppo: si tratta di Milena Miconi e Manuela Villa.

Questi arrivi sarebbero stati anticipati di qualche settimana a causa della positività al Covid di ben sei concorrenti.

In realtà, cinque dei positivi sono rientrati nella casa proprio martedì scorso e quindi il cast si è quasi riunito del tutto (solamente Alberto De Pisis è ancora in quarantena in una stanza d'albergo, ma dovrebbe tornare in gioco in tempo per partecipare alla puntata di lunedì 28 novembre).