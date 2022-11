Dopo giorni di ipotesi è arrivata la conferma che il Grande Fratello Vip andrà in onda di sabato sera poco prima di Natale. Il giornalista Davide Maggio ha fatto sapere che i vertici Mediaset hanno detto sì al ritorno provvisorio del doppio appuntamento settimanale con il reality condotto da Alfonso Signorini. Il 10 e il 17 dicembre, dunque, ci saranno due puntate speciali che sfideranno Ballando con le Stelle e i quarti di finale dei Mondiali.

Aggiornamenti sulla programmazione del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip sta per tornare con il suo consueto doppio appuntamento settimanale: anche se la diretta del giovedì sera è e resterà sospesa fino a metà gennaio circa, i telespettatori potranno assistere a nuove puntate in un giorno diverso e inedito per la trasmissione.

Come ha anticipato Davide Maggio sul web, i vertici di rete hanno acconsentito affinché il reality-show torni in onda con due dirette "speciali" durante il weekend, più precisamente nell'insolita collocazione del sabato sera.

Da quando il format di Canale 5 esiste, non è mai stato trasmesso nel fine settimana (soltanto La Fattoria nella sua edizione del 2006); presto, dunque, ci sarà il debutto dei vipponi nel prime time solitamente occupato da programmi storici di Maria De Filippi come C'è posta per te, Tu sì que vales e il serale di Amici.

Novità per il pubblico del Grande Fratello Vip

Nell'attesa che venga ripristinata la diretta del giovedì (dovrebbe ricominciare attorno alla metà di gennaio), il Grande Fratello Vip farà compagnia ai telespettatori con due appuntamenti speciali al sabato sera.

Il 10 e il 17 dicembre, dunque, il pubblico di Canale 5 assisterà a due nuove puntate del reality-show, entrambe in diretta e incentrate sul racconto della vita da "reclusi" dei concorrenti del cast.

Il programma condotto da Alfonso Signorini, dunque, tra circa tre settimane si sfiderà con Ballando con le Stelle prima e con una partita di quarti di finale dei Mondiali di Calcio in Qatar poi, una concorrenza davvero ostica ma non impossibile da avvicinare o addirittura da battere in termini di share.

Con l'arrivo del Natale, poi, il doppio appuntamento andrà nuovamente in stand-by (il GF Vip sarà trasmesso una sola volta a settimana, ovvero il lunedì sera) per poi riprendere all'inizio del 2023 e fino alla conclusione dell'edizione, attualmente prevista per il mese di aprile.

Nuovi ingressi in arrivo al Grande Fratello Vip

Un'altra notizia che è trapelata di recente sul Grande Fratello Vip, è quella sul prolungamento dell'edizione in corso: i vertici di rete, infatti, hanno confermato che il format di Canale 5 andrà avanti fino alla prossima primavera (al momento la finalissima è fissata per il 3 aprile 2023).

Visto questo sostanziale allungamento, a breve il cast sarà "ripopolato": al termine delle festività, infatti, nella casa dovrebbero entrare un bel po' di nuovi concorrenti e i primi nomi che stanno circolando sulle possibili new entry sono quelli di Milena Miconi e Manuela Villa.

Gli attuali vipponi, inoltre, presto saranno messi di fronte ad un bivio: lasciare il gioco (non accettando il prolungamento di quasi quattro mesi) o rimanere finché il pubblico vorrà.

Chi sceglierà di abbandonare la casa, non dovrà pagare una penale come capita a chi si ritira spontaneamente (quest'anno è successo con Sara Mancuso e Marco Bellavia) perché quest'opzione è contemplata dal regolamento: in caso di un considerevole aumento della durata della reclusione tra le mura di Cinecittà, gli inquilini possono andare via in una data stabilita dalla produzione.