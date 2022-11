Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Veronica che, dopo aver beccato il suo promesso sposo Ezio in compagnia di Gloria, finirà per sentirsi profondamente in crisi e amareggiata per questa situazione.

Occhi puntati anche su Marco che, nel corso delle prossime puntate della soap opera, deciderà di intraprendere un nuovo percorso professionale che lo porterà per un bel po' di tempo lontano da Milano.

Ezio e Veronica in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che per Ezio e Veronica arriverà il momento della resa dei conti finale.

La donna ha assistito ad una scena che l'ha lasciata profondamente turbata e senza parole: il suo promesso sposo stava abbracciando calorosamente la sua ex moglie, Gloria.

Veronica, dopo aver visto quella scena, ha avuto un vero e proprio momento di crisi, tanto da rinunciare alla possibilità di tornare a vivere sotto lo stesso tetto con Ezio.

Ebbene, la donna continuerà ad essere sopraffatta dal dubbio che tra Ezio e Gloria non sia ancora finita definitivamente, motivo per il quale metterà alle strette l'uomo.

Veronica mette alle strette Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che il padre di Stefania cercherà in tutti i modi di far capire alla donna che, tra lui e Gloria, non c'è nulla di sentimentale e che attualmente stanno collaborando insieme per intraprendere un nuovo progetto lavorativo.

Gloria si è offerta di dare una mano, dal punto di vista economico, al suo ex marito per permettergli di realizzare il progetto di mettersi in proprio.

Un duro colpo per Veronica che, nel momento in cui scoprirà come stanno le cose, metterà l'uomo ad un bivio e gli chiederà di non accettare quei soldi.

Quale sarà la decisione finale di Ezio Colombo?

Getterà all'aria il suo nuovo progetto lavorativo per salvare la storia d'amore con Veronica oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione.

Marco se ne va, Stefania lo segue: nuove anticipazioni Il Paradiso 7

Occhi puntati anche su Marco che, dopo aver ricevuto un prestigioso incarico a Washington, deciderà di partire e lasciare la sua amata Milano.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che il giovane ragazzo si congederà da tutti i suoi amici ma non sarà lasciato solo. Marco e Stefania andranno via insieme.

La ragazza, infatti, deciderà di seguirlo in questa nuova esperienza lavorativa: la giovane venere, quindi, lascerà il suo incarico al grande magazzino e accetterà di trasferirsi con Marco in America, speranzosa di poter tornare al più presto in Italia.