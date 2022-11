Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda questa settimana da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre, su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Adelaide cercherà di organizzare una serata in memoria del presidente degli Stati Uniti Kennedy, e deciderà di coinvolgere anche Umberto mettendo da parte le loro divergenze. Intanto, Vittorio farà un passo verso Matilde invitandola ad una cena in cui ci saranno anche degli amici.

Adelaide cercherà di organizzare una serata in memoria del Presidente degli Stati Uniti, Kennedy

Nelle puntate in onda questa settimana su Rai 1, Adelaide vorrebbe organizzare una serata al Circolo in memoria di Kennedy. La donna quindi chiederà ad Umberto di affiancarla in questo evento che vorrebbe organizzare, mettendo in pausa la loro rivalità. Intanto, Flora lascerà la suite dove stava insieme a Guarnieri.

Nel frattempo, Ezio vorrà mettersi in proprio e Gloria deciderà di elaborare un piano per aiutarlo. Intanto, Colombo deciderà di convocare Veronica, Gemma e Stefania, in quanto vorrà informarle sulle sue dimissioni dalla Palmieri. L'uomo allo stesso tempo però rincuorerà le donne affermando di aver già ricevuto ed accettato un'altra proposta di lavoro.

Poco dopo, Vito scriverà un biglietto per Maria. Invece, Vittorio sarà ancora sconvolto per l'assassinio al presidente degli Stati Uniti, Kennedy. Inoltre, la sera a sorpresa, Conti riceverà anche una visita molto toccante da Matilde.

Vittorio farà un passo verso Matilde

Successivamente, Maria deciderà di presentarsi all'appuntamento con Vito, ma poi durante l'incontro le cose non andranno proprio come previsto dal ragazzo.

Intanto, Ezio sarà in difficoltà in quanto da un lato l'uomo abbandonerà l'idea di mettersi in proprio, dall’altro però non vorrà più essere un dipendente. Quindi, Ezio pensa e ripensa alla sua situazione e poi l'uomo deciderà di confidare a Gloria quale decisione abbia preso.

Poco dopo, Vittorio farà un passo verso Matilde, in quanto Conti chiederà alla donna di accompagnarlo a una cena a cui presenzieranno anche degli amici.

Nel mentre, Flora confiderà a Marcello di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Umberto. A quel punto il ragazza consiglierà a Flora di andare al Circolo a parlare con Guarnieri. Ravasi si farà coraggio è andrà a parlare con Umberto, ma troverà l'uomo in compagnia di Adelaide.

Umberto farà la proposta di fidanzamento a Flora

Successivamente, Marco riceverà un'offerta di lavoro davvero importante che potrebbe cambiare la sua vita e anche quella di Stefania.

Intanto, Umberto riproverà nuovamente a riconquistare Flora. Guarnieri deciderà di fare un passo molto importante nei confronti della Ravasi, cioè l'uomo donerà a quest'ultima un anello di fidanzamento. Nel mentre, Marcello assisterà alla scena dell'anello che Umberto ha donato e Flora e deciderà di andare a raccontarlo ad Adelaide. Quest'ultima però dirà a Marcello di essere già al corrente dell'acquisto del gioiello.