Nella soap opera di Canale 5 Terra Amara, nelle puntate dal 28 novembre al 3 dicembre, si parlerà dell'arresto di Demir e del successivo tentativo di Hunkar di farlo uscire dal carcere. In particolare quest' ultimo proverà a convincere Gaffur ad andare in cella al posto di Demir e di prendersi le colpe della morte di Sait. Lui non vorrà cedere a queste condizioni, nemmeno in cambio di un terreno. Saniye intanto consiglierà l'uomo di accettare la proposta.

Spoiler delle puntate di lunedì, martedì e mercoledì

Nell'episodio di lunedì 28 novembre Sait scoprirà, attraverso Musa, che Demir gli ha in realtà commissionato un nuovo lavoro.

Nel dettagli, dovrà recarsi presso l'aranceto di proprietà di Yilmaz e poi segare le piante, così da provocare un danno. Appena scoperto ciò, Sait andrà alla ricerca dell'amico Yilmaz. I due andranno nei campi e cercheranno di allontanare chi vuole rovinare le piante nel campo. Intanto si scoprirà che il mandante è Demir, il quale comprenderà che Sait non si stia comportando lealmente nei suoi confronti.

Martedì 29 novembre invece si parlerà di Sermin, che cercherà un modo per cercare di ripagare tutti i suoi debiti. Demir proporrà di acquistare la sua abitazione, ma questa opportunità non lo convincerà. Proprio per questo cercherà altri modi per raccogliere il denaro. Successivamente Yilmaz parlerà con Sabahattin: i due si confronteranno.

Durante la chiacchierata, si parlerà dei problemi economici di Sermin e si cercherà anche di trovare una soluzione. Un'idea potrebbe essere quella di comprare la sua abitazione ma al doppio del prezzo offerto da Demir. Sul finire della puntata, Gaffur cercherà Ali Riza, proprio come sperava Hunkar.

Nell'appuntamento di mercoledì 30 novembre, invece, si parlerà di Fekeli, che sarà evidentemente disperato e piangerà sulla tomba della moglie e dei figli.

Poi Yilmaz andrà a dar fastidio a Demir, cercando di comprare la casa di Sermin. Questa strategia di Yilmaz lo porterà ad entrare nella fortezza degli Yaman. Poi Yilmaz inaugurerà una filanda, la più grande del paese. L'uomo è in società con Alattin. Durante i festeggiamenti d'apertura, Zuleyha e Yilmaz mostrano la loro reciproca gelosia, con quest'ultimo che presto si sposerà con Mujgan.

Puntate di giovedì, venerdì e sabato

Nella puntata di giovedì 1 dicembre Zuleyha sarà arrabbiata con Gulten a causa della mancata consegna delle lettere a Yilmaz. Così parlerà con Hunkar, poi farà allontanare la sua nemica dalla villa. Presto verrà trovato il corpo privo di vita di Sait. Fekeli, appresa la notizia, andrà da Demir e affronterà la situazione. Poi lo stesso Demir verrà arrestato, in quanto sospettato dell'omicidio.

La puntata di venerdì 2 dicembre avrà come protagonista principale ancora Demir, ormai in prigione. Hunkar penserà a un modo per farlo uscire, così si metterà ad indagare sul suo caso, nella speranza di trovare delle prove che possano scagionarlo. Ben presto però la notizia del suo arresto diventerà di dominio pubblico, anche se la famiglia di Demir cercherà di spegnere ogni chiacchiericcio.

Nell'episodio di sabato 3 dicembre Zuleyha cercherà di parlare con Sabahattin, ma non lo troverà in casa. Intanto la stessa Zuleyha si sentirà sempre più prigioniera nella villa, anche se non ha intenzione di allontanarsi da li. Successivamente Hunkar scoprirà alcuni dettagli sull'uccisione del marito grazie alle rivelazioni di Fekeli. Si cercherà quindi di far uscire di prigione Demir, ma il procuratore sarà contrario alla scarcerazione. Così verrà elaborato un piano che prevede la partecipazione di Gaffur e Saniye: l'uomo dovrà prendersi la colpa in cambio di un terreno. Lui non vorrà accettare, ma la donna gli consiglierà di farlo. Infine, Yilmaz rimarrà affascinato da Mujgan.