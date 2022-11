L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue con successo nella fascia del primo pomeriggio e, nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera, potrebbe esserci spazio per il ritorno in scena di Agnese.

La compagna di Armando è assente ormai da un bel po' di tempo, dopo che ha scelto di trasferirsi da sua figlia Tina che si trova a Londra.

Da quel momento in poi non ha rimesso più piede in città e, a svelare quello che potrebbe succedere nel corso dei prossimi episodi, è stato l'attore Pietro Genuardi in una recente intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

La verità sul ritorno di Agnese ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, Agnese uscì di scena dal cast de Il Paradiso delle Signore 7 dopo aver scoperto che sua figlia Tina era in dolce attesa di un bambino.

La gravidanza della ragazza, però, non stava procedendo proprio nel migliore dei modi, motivo per il quale Agnese scelse di interrompere momentaneamente la sua vita in città per trasferirsi dalla ragazza a Londra.

Da quel momento in poi, la mamma di Salvatore Amato non è più comparsa a Milano: Agnese si è sentita telefonicamente con i suoi cari e con il suo amato Armando, ma non ha più rimesso piede in città.

Che fine ha fatto Agnese? Cosa succederà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7?

Agnese potrebbe tornare nel cast de Il Paradiso 7 dopo la nascita del figlio di Tina

In una recente intervista è stato l'attore di Armando a svelare quello che potrebbe succedere nel corso dei nuovi attesissimi episodi di questa stagione campione di ascolti.

Pietro Genuardi, infatti, ha rivelato che Agnese potrebbe ricomparire di nuovo in città solo dopo la nascita del figlio di Tina.

La sarta del grande magazzino milanese, quindi, potrebbe farsi desiderare ancora per un po' di tempo prima di rimettere piede all'interno del negozio attualmente gestito da Vittorio Conti e dalla temutissima contessa Adelaide.

Look stravolto per Agnese dopo il ritorno nel cast de Il Paradiso delle signore?

E, come se non bastasse, l'interprete di Armando non ha escluso che la sua amata Agnese possa subire le mode degli anni '60 che spopolavano a Londra.

Ecco perché l'attore ha svelato che Agnese potrebbe tornare con un look completamente stravolto rispetto a quello cui siamo abituati a vederla.

Insomma, i cambiamenti potrebbero non mancare per Agnese in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore che, dal punto di vista auditel, sta registrando ottimi numeri.

La media quotidiana, ormai, si aggira sui due milioni di fedelissimi al giorno con picchi che hanno raggiunto anche il 23% nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.