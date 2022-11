La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per la puntata di martedì 15 novembre raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) chiederà a Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) di aiutarla a convincere Marco (Moisè Curia) a non abbandonare il giornalismo. Salvatore Amato (Emanuel Caserio), intanto, non riuscirà a togliersi dalla testa Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Nel frattempo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà più che mai intenzionato a prendere le distanze dalla moglie di Tancredi (Flavio Parenti). Vito Lamantia (Elia Tedesco), infine, apprenderà che Maria Puglisi (Chiara Russo) è stata nuovamente presa di mira dalla stilista, così il contabile indurrà la sarta a credere nel suo talento.

Stefania chiede a Matilde di aiutarla a convincere Marco a non abbandonare il giornalismo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alla puntata che andrà in onda martedì 15 novembre, rivelano che Stefania, nonostante i numerosi tentativi, non riuscirà a convincere il fidanzato a non abbandonare la carriera da giornalista.

A fronte di ciò, la scrittrice chiederà supporto a Matilde, aspettandosi che la donna riesca a far tornare sui suoi passi Marco.

Salvatore tornerà a Milano ma continuerà a pensare ad Anna

Le trame della fiction daily, riguardo l'episodio che sarà trasmesso il 15 novembre su Rai 1, anticipano che Salvatore, dopo aver cercato di schiarirsi le idee concedendosi una pausa in quel di Londra, farà il suo ritorno nella città milanese.

Malgrado la parentesi britannica, condita dal sostegno morale della sorella Tina (Neva Leoni) e della mamma Agnese (Antonella Attili), il cameriere sembrerà essere diviso tra un barlume di speranza nel prossimo futuro e la nostalgia legata al suo rapporto con Anna.

Vittorio, memore dell'ultimo scambio di vedute con Frigerio, preferirà prendere le distanze dalla donna che gli sta facendo battere il cuore.

Vito spingerà Maria a credere nel suo talento

Gli spoiler della soap opera per l'episodio del 15 novembre svelano che Marcello sarà disposto a qualunque azione pur di accontentare la contessa e, anche grazie a tale ostinazione, il socio della Caffetteria non deluderà la zia di Marco, la quale potrà acquistare l'agognata serra.

Lamantia, infine, scoprirà che Flora ha avuto un altro comportamento irriguardoso nei confronti di Maria, giudicando malamente l'abito della sarta, così spingerà la compaesana a credere nel suo talento.