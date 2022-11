Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di novembre 2022. Le novità riguarderanno in primis il genere soap che, quotidianamente appassiona una media vastissima di spettatori su Canale 5.

Ci saranno delle modifiche per quanto riguarda la messa in onda di Beautiful al sabato pomeriggio mentre, nel daytime feriale, si assisterà alla chiusura definitiva della soap Una Vita, la quale lascerà spazio al ritorno in scena di Terra Amara.

Una Vita chiude, torna Terra Amara: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di novembre riguarderà in primis la chiusura della soap opera Una Vita.

La serie spagnola che in questi anni ha appassionato una media di oltre due milioni di spettatori, toccando anche punte del 25% di share, saluterà per sempre il pubblico con la messa in onda degli episodi conclusivi in prima visione assoluta.

Il gran finale di sempre è previsto per sabato 12 novembre, quando dalle 15 in poi andranno in onda gli episodi conclusivi della saga ambientata ad Acacias 38.

E, da quel momento in poi, calerà definitivamente il sipario sulla soap che vede protagonista la temutissima Genoveva, la quale andrà incontro ad un triste e fatale destino nel corso degli episodi conclusivi.

La nuova programmazione di Terra Amara da novembre in poi

Sta di fatto che, dopo la cancellazione di Una Vita, il pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche e a gioire saranno i fan di Terra Amara, la soap opera turca che questa estate aveva fatto appassionare un belò po' di telespettatori.

Dopo la sospensione di settembre, l'appuntamento con Terra Amara tornerà in onda da lunedì 14 novembre nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45.

Un nuovo slot orario per la soap turca che, rispetto alla programmazione estiva, sarà trasmessa con puntate della durata complessiva di 30 minuti al giorno.

Beautiful ridotto, raddoppia Terra Amara: cambio programmazione Mediaset novembre

Cambiamenti anche per quanto riguarda il palinsesto del sabato pomeriggio, dove dal 19 novembre, ci saranno alcune modifiche.

L'appuntamento con Beautiful, ad esempio, verrà ridotto e le nuove puntate della soap andranno in onda dalle 13:40 alle 14:30 circa e non più fino alle 15:05.

Trenta minuti in meno, al sabato, per la soap americana che lascerà maggiore spazio all'appuntamento con Terra Amara, pronto a conquistare anche il weekend festivo di Canale 5.

Le puntate inedite della soap che vede protagonisti Zuleyha, Yilmaz e Demir sono previste anche al sabato pomeriggio con durata raddoppiata. Si partirà alle 14:30 e si andrà avanti fino alle 16:30, quando poi la linea passerà alla prima puntata settimanale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.