L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 21 al 25 novembre 2022 in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera serale di Rai 3 rivelano che Roberto prenderà la sofferta decisione di lasciare Napoli e di trasferirsi per qualche tempo a Londra.

Spazio anche alle vicende di Niko che, dopo aver scoperto la notizia dell'arrivo in città del papà di Susanna, si ritroverà ad affrontare un periodo di profonda crisi, dove apparirà sempre più sconfortato.

Niko sempre più sconfortato: anticipazioni Un posto al sole 21-25 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 25 novembre 2022, rivelano che Niko apparirà in forte crisi dopo il ritorno in città di Manlio, il padre di Susanna, il quale ricomparirà in città a distanza di un po' di tempo dalla notizia della morte di sua figlia.

Come se non bastasse, proprio in queste nuove puntate si svolgerà una cerimonia in ricordo di Susanna: un evento che finirà per rendere ancora più nervoso Niko, dato che il ragazzo apparirà fortemente sconfortato e si sentirà impotente, perché sostiene di non essere in grado di rendere giustizia come si deve alla sua amata Susanna.

Viola ed Eugenio di nuovo vicini: anticipazioni Un posto al sole 21-25 novembre

Spazio anche alle vicende di Diego e Lia: le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera rivelano che, dopo vari tira e molla, i due riusciranno finalmente a viversi la loro storia d'amore.

La ragazza, quindi, cambierà idea nei confronti del figlio di Raffaele e si dirà pronta a viversi questa storia d'amore.

Lia sta dicendo la verità oppure questo inaspettato sentimento nei confronti di Diego, in realtà, nasconde un altro piano diabolico? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione.

Occhi puntati anche su Viola ed Eugenio: gli spoiler della settimana 21-25 novembre 2022, rivelano che i due appariranno nuovamente vicini.

Roberto spiazzato da una sorpresa: anticipazioni Un posto al sole 21-25 novembre 2022

I due, con la scusa di vedere un film di supereroi finiranno per passare del tempo insieme, come non accadeva da svariati mesi. Una situazione che permetterà ai due coniugi di riavvicinarsi, dopo che la figlia di Ornella aveva scelto di prendere le distanze.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, alla luce di questa situazione, Eugenio proverà a riprendere in mano le redini del loro rapporto e si convincerà del fatto che intende recuperare il suo legame con Viola.

Intanto Roberto Ferri prenderà una decisione importantissima: l'uomo annuncerà di essere in procinto di lasciare Napoli e trasferirsi per un po' di tempo a Londra, ma all'improvviso verrà spiazzato da una sorpresa.