Nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda giovedì 10 ottobre, Marina è stata finalmente liberata. Restano però da sciogliere alcuni nodi in merito al destino di Fabrizio e alle condizioni psicologiche dell'imprenditrice Giordano. Quest'ultima sembra non aver riportato danni fisici importanti, ma resta da capire quale sarà l'impatto che le torture e la segregazione avranno sulla sua psiche nei prossimi giorni.

Le anticipazioni dal 14 al 18 novembre confermano che la donna si allontanerà da Roberto, resta però da capire quali saranno le motivazioni che la spingeranno a fare questa scelta.

In merito alla decisione di Marina, stanno spuntando, in rete, alcune interessanti ipotesi che vedrebbero la donna aver sviluppato una sorta di sindrome di Stoccolma nei confronti del suo aguzzino. A seguire verrà analizzata questa teoria in relazione alle notizie ufficiali delle prossime puntate.

Marina è stata plagiata da Fabrizio

La sindrome di Stoccolma è quella particolare condizione psicologica che porta la vittima di un sequestro o di un abuso a sviluppare, in modo paradossale, sentimenti positivi nei confronti del proprio aguzzino, fino ad arrivare ad una sorta di innamoramento. Ora nel caso di Marina (Nina Soldano), il fatto che l'aguzzino fosse il suo ex potrebbe agevolare questa condizione e portare la donna più che a provare "amore" o empatia a sviluppare un senso di fiducia.

Fabrizio (Giorgio Borghetti) ha indubbiamente plagiato Marina ma, alle menzogne, ha mescolato alcune verità. Marina non si è mai fidata fino in fondo dei sentimenti di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e gli ultimi eventi potrebbero averla portata ad una sorta di involuzione emotiva.

Un posto al sole: le paure di Roberto

Il gioco perverso a cui Fabrizio ha sottoposto Roberto potrebbe aver convinto Marina che il suo ex in fondo aveva ragione.

Sul comportamento di Ferri in realtà non c'è nulla da eccepire. In condizioni simili risulta ampiamente verosimile non avere il coraggio di togliersi la vita, per quanto ci si trovi dinanzi alla minaccia di morte verso una persona amata.

Marina, però, fortemente plagiata da giorni di violenze ed abusi potrebbe non essere in grado di analizzare a freddo quanto accaduto.

A questo va aggiunto un dettaglio molto pratico. Come reagirà Marina quando scoprirà che Roberto si è subito "consolato" in sua assenza? Al momento non c'è stato sapere se la donna verrà o meno a conoscenza del tradimento di Ferri. Certo l'uomo pensava di essere stato lasciato, ma considerati i tempi stretti il suo alibi sarebbe alquanto debole.

Terminate le ipotesi, è giusto analizzare quanto dichiarano le anticipazioni ufficiali. A quanto pare Roberto si convincerà del fatto che la storia tra lui e Marina sia finita. Chi credeva in un ritorno dell'imprenditrice tra abbracci e festeggiamenti rimarrà deluso. La donna non sarà pronta a tornare con Ferri e si chiuderà in se stessa. C'è però una buona notizia in arrivo per l'imprenditrice, anche se non ancora ufficiale.

Un posto al sole: un gradito ritorno per Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina riceverà una gradita visita. Per quanto non ci sia stato ancora l'annuncio ufficiale sembra ormai scontato affermare che si tratti di Alice (Fabiola Balestriere). La giovane attrice reduce dal successo nella serie - Vincenzo Malinconico - è stata avvistata sul set del daily drama partenopeo.

Resta da capire se la ragazza tornerà per stare vicino alla nonna o se rappresenterà una nuova fonte di problemi. Dopo Alice dovrebbe rientrare anche Elena (Valentina Pace), anche se non ci sono ancora date ufficiali.