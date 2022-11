Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 14-18 novembre 2022 rivelano che all'interno del magazzino si consumerà una "guerra" che avrà come protagoniste Flora e Maria.

Le due si ritroveranno ai ferri corti e, a preoccupare, sarà soprattutto la posizione della stilista in carica, la quale si renderà protagonista di uno spiacevole episodio.

Intanto Ezio deciderà di accettare la proposta che gli è stata fatta da Vittorio Conti, mentre Irene scoprirà di essere stata ingannata da Clara.

Flora e Maria in 'guerra' al negozio: anticipazioni Il Paradiso 14-18 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore fino al 18 novembre 2022 rivelano che Flora e Maria si ritroveranno ai ferri corti.

La situazione tra le due è diventata ormai insostenibile ed entrambe si ritroveranno a soffrire per questo clima ostile che si è venuto a creare all'interno dell'atelier del Paradiso.

Da un lato, infatti, Maria soffrirà per le continue delusioni lavorative mentre Flora, a causa della sua "cattiveria", finirà nel mirino della contessa Adelaide ma anche di Matilde.

La Frigerio, infatti, comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto della stilista; non è che Flora ha ceduto alla tentazione di copiare un abito proposto da Maria?

Matilde scopre gli inganni di Flora: anticipazioni Il Paradiso al 18 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, ben presto, questi sospetti della donna diventeranno realtà. Matilde riuscirà a smascherare Flora e quel piano ordito ai danni di Maria, il quale però rischia di rovinare anche la reputazione del grande magazzino.

La situazione per la stilista ufficiale del negozio comincerà ad essere più intricata del previsto: Matilde non può far finta che non sia successo nulla, motivo per il quale deciderà di parlarne apertamente con Vittorio Conti e, in un primo momento, eviterà di informare la contessa su quanto sta accadendo.

Occhi puntati anche su Ezio: gli spoiler delle nuove puntate della soap rivelano che il padre di Stefania deciderà di accettare la proposta che gli è stata fatta da Vittorio.

Irene smaschera le bugie di Clara: anticipazioni Il Paradiso 14-18 novembre

Il proprietario del Paradiso ha consigliato ad Ezio si trasferirsi per un po' di tempo da lui e così andrà a vivere in casa da Conti, in modo tale da evitare nuovi pettegolezzi sulla sua storia d'amore con Veronica.

Intanto Irene verrà a conoscenza di una bugia che le è stata detta da Clara. La venere si sentirà tradita e ingannata dalla sua amica: per fortuna, però, ci penserà Armando a farle ragionare e a sistemare le cose, per far sì che tra le due possa tornare di nuovo il sereno.

Marcello, invece, si prodigherà per far felice Adelaide e cercherà così di concludere al più presto un affare che sta particolarmente a cuore alla contessa.