Proseguono spedite le puntate de Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Colpi di scena e novità non mancheranno nelle nuove puntate. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti rivelano che Salvo farà ritorno a Milano dopo essere stato a Londra dalla mamma Agnese e da Tina. Purtroppo, il giovane Amato non è riuscito a dimenticare Anna. Lamantia sarà sempre più vicino a Maria, soprattutto dopo che quest'ultima riceverà una delusione lavorativa a causa di Flora. Ravasi sarà sempre più spietata con Puglisi e arriverà a copiare l'abito realizzato da Maria.

Ezio invece, deciderà di accettare la proposta di Vittorio e andrà a vivere con lui.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 18 novembre: Stefania chiede l'aiuto di Matilde

Da quando Vittorio ha deciso di pubblicare l'articolo di Marco all'interno del Paradiso Market, per il giovane nipote della Contessa sembrerà non esserci pace. Tancredi farà intorno al fratello terra bruciata, tanto che la Contessa si cimenterà per trovare al nipote dei nuovi colloqui. Dall'altro canto, Marco, totalmente scoraggiato, vorrà abbandonare la sua carriera giornalistica. Stefania le proverà tutte ma senza successo. La figlia di Ezio deciderà così di rivolgersi a Matilde. Flora non apprezzerà il vestito disegnato da Maria e lo scarterà, comunicandolo a Vittorio.

Matilde sarà furiosa dopo aver appreso quanto fatto da Flora e avrà una discussione con Vittorio. La Contessa metterà gli occhi su una serra abbandonata e vorrà acquistarla. Ad aiutare Adelaide in questa impresa sarà Marcello. Il giovane non vorrà deludere Adelaide, visto tutti gli aiuti che quest'ultima gli ha dato per la sua scalata nel mondo della finanza.

Episodi Il Paradiso delle signore dal 14 al 18 novembre: Salvo si confida con Elvira

Tornato da Londra, per Salvo la situazione emotiva non sarà cambiata. Nelle testa del giovane Amato sarà infatti presente ancora il pensiero di Anna. Il figlio di Agnese sarà ben consapevole di dover andare avanti il più presto possibile. In questa situazione emotiva così instabile, Salvo troverà conforto in Elvira.

L'ex di Anna riuscirà a confessare il suo vero stato d'animo a Gallo. Tra Ezio e Umberto la situazione sarà al limite e dopo l'ennesima discussione, il papà di Stefania deciderà di lasciare il suo lavoro.

Colombo confiderà la notizia a Vittorio, ma non vorrà che nessun altro lo sappia. Nel frattempo, Matilde verrà a conoscenza del fatto che Flora ha copiato l'abito disegnato da Maria e che dunque i sospetti di Adelaide erano fondati. Marco ritroverà la voglia di proseguire la sua carriera grazie ad uno scrittore conosciuto ad un evento organizzato da Adelaide, proprio per stimolare il nipote.