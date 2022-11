Il gioco della bottiglia che i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno fatto sabato scorso, ha dato il via ad una serie di reazioni inaspettate. Se i fan hanno gioito per il bacio che si sono dati Giaele e Antonino, una persona vicina ad Attilio si è detta schifata dalle immagini in cui lo si vedeva bocca a bocca con la giovane influencer. Mimma Fusco, infatti, ha lasciato un duro commento su Instagram e ha difeso il proprio diritto di criticare quello che fa il suo compagno.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quello che doveva essere solo un gioco, si è trasformato in qualcosa di più serio all'esterno della casa del Grande Fratello Vip.

Se Signorini e i vipponi hanno sorriso nel vedere le immagini dei tanti baci che Giaele ha dato sabato scorso, la fidanzata di un concorrente non ha avuto la stessa reazione e l'ha fatto presente sui social network.

Dando un'occhiata al profilo Instagram di Attilio, alcuni fan si sono accorti che la sua compagna Mimma ha commentato così il video in cui lo si vedeva bocca a bocca con l'influencer De Donà: "Ma non ti vergogni? Che schifo".

Ancor prima che qualcuno potesse criticare la sua presa di posizione, la donna ha precisato: "Essendo il mio compagno, mi permetto di scrivere quello che mi pare".

Problemi in arrivo per Romita al Grande Fratello Vip

Mimma Fusco, dunque, ha espresso un forte malcontento nel vedere il suo Attilio dare un "bacio alla francese" a Giaele, e l'ha fatto usando i social network.

Il commento della donna, però, è stato intercettato dai fan solo dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 7 novembre, quindi Alfonso Signorini non ha potuto farlo vedere a Romita (ma non è escluso che glielo mostri giovedì prossimo).

Il giornalista, comunque, è stato protagonista anche di una vivace discussione all'inizio della diretta di lunedì sera: le senior del gruppo (Patrizia, Pamela e Wilma), hanno protestato per essere state escluse dal coinquilino dal tg che viene realizzato ogni settimana nella casa.

Alle tre veterane, infatti, l'ex volto del Tg 1 avrebbe preferito le new entry più giovani, e questo ha dato il via ad una lite che non si è risolta.

Anche Luca e George si sono detti risentiti del fatto che Attilio li abbia estromessi da un momento in cui tutto il gruppo è al centro dell'attenzione.

Eliminazione vicina per il giornalista del Grande Fratello Vip

Un altro parere che hanno condiviso molti concorrenti, è che Attilio è stanco di vivere nella casa del Grande Fratello Vip, e quindi non gli dispiacerebbe lasciare il gioco dopo quasi due mesi.

Nikita, eletta la preferita del pubblico, il 7 novembre ha mandato in nomination Romita con la motivazione che non poteva mettere a rischio il suo amico George.

Il giornalista, dunque, in questi giorni è al televoto con Giaele De Donà e Pamela Prati: il meno votato dei tre, abbandonerà il programma giovedì prossimo durante la diretta.

Stando alle preferenze che i telespettatori hanno espresso nell'ultimo periodo, Attilio dovrebbe essere il principale candidato all'eliminazione della sedicesima puntata.

Dopo un inizio scoppiettante, infatti, il vippone sembra essersi spento e i fan hanno spostato la loro attenzione sui nuovi arrivati, più vivaci e coinvolgenti di lui.

Edoardo Tavassi, ad esempio, ha conquistato una grande fetta di pubblico in appena quattro giorni di presenza tra le mura di Cinecittà: la simpatia del romano, gli ha permesso di essere apprezzato molto più di tanti veterani del cast (come Romita, Wilma Goich e Charlie Gnocchi), confermandosi un personaggio perfetto per i programmi come il GF Vip e l'Isola dei Famosi.