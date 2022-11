Susanna è deceduta da pochi mesi e nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 18 novembre, i familiari di Picardi saranno costretti a vivere un dramma. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano, infatti, che Niko riceverà una notizia, riguardante la sua defunta amata, che lo sconvolgerà. Nel frattempo Lia sarà pronta a lasciare Palazzo Palladini, ma Diego farà qualcosa per non fare andare via la domestica di Ferri. Intanto una persona cara al giovane Giordano ha trovato i gioielli della ragazza.

Un posto al sole, anticipazioni al 18/11: Niko e i familiari di Susanna vivono un dramma

Susanna è morta per mano di Lello Valsano. Purtroppo Picardi, mentre passeggiava con Viola, era stata raggiunta dai colpi sparati dall'arma del camorrista. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole fino al 18 novembre rivelano che i familiari di Susanna trascorreranno brutti momenti. Infatti Niko riceverà una notizia inaspettata, che faranno rivivere all’avvocato Poggi e ai cari di Susanna, i dolori e la rabbia per la morte inaccettabile della giovane. Al momento non è ancora chiaro quale informazione verranno a sapere Adele e Niko, ma potrebbe essere ipotizzabile che Lello Valsano ottenga qualche permesso o sconto di pena, o addirittura che esca dal carcere.

Un posto al sole, episodi al 18/11: un familiare di Susanna cerca giustizia

Infatti, nelle ultime settimane, l’attore del boss del clan Argento è tornato sul set e ha annunciato che sarebbe tornato nelle prossime puntate della soap partenopea. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 18 novembre, rivelano che un familiare di Susanna non starà con le mani in mano.

Attualmente, però, non è chiaro se si tratti di Niko, Adele o qualche altra persona. Inoltre non è chiaro se il protagonista della soap partenopea, legato a Picardi, metta a rischio la sua vita per fare giustizia.

Un posto al sole, puntate al 18/11: Lia vuole andare via, un familiare di Diego ha trovato i gioielli

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole in onda fino al 18 novembre, verranno trattate le vicende di Lia.

La domestica di Ferri, dopo non essere riuscita a trovare i gioielli della sua famiglia nel seminterrato di Alberto, deciderà di lasciare Palazzo Palladini. Pertanto Diego cercherà di fare cambiare idea alla ragazza, facendo un passo coraggioso nei suoi confronti. Al momento, però, non è chiaro cosa deciderà di fare il barista del Caffè Vulcano per fare rimanere la sua amata nel condominio di Posillipo.

Le anticipazioni, inoltre, rivelano un colpo di scena, perché una persona familiare a Diego ha trovato i gioielli di Lia. Attualmente non è chiaro chi possa essersi impossessato del tesoro cercato dalla domestica e se possa trattarsi di Raffaele o qualche altro condomino. Durante la settimana, inoltre, verranno trattate anche le vicende di Silvia e Michele che, a un passo dal divorzio, avranno un avvicinamento, grazie a un incontro casuale per le vie di Napoli.

Mariella, a quel punto, inizierà a sperare che per i genitori di Rossella possa esserci un ritorno di fiamma. Marina, invece, continuerà a essere tenuta in ostaggio e sarà nelle grinfie di Fabrizio, ma Roberto capirà che la sua compagna sarà in pericolo. Nel frattempo Bianca farà una scoperta importante su Antonello e prenderà una decisione inaspettata.