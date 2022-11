Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5, da lunedì 7 a venerdì 11 novembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Carmen temerà che alcune sue foto compromettenti possano arrivare al padre e a Victor e quindi si ritroverà ad avere a che fare con gli estorsori che però le faranno delle proposte spropositate. Intanto, Kiros tornerà in libertà, ma verrà allontanato dalla fabbrica per volere di Victor.

Carmen temerà che alcune foto possano arrivare al padre e a Victor

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Carmen sarà molto angosciata e preoccupata perché stanno circolando delle foto compromettenti che potrebbero arrivare nelle mani del padre o di Victor. Proprio per questo motivo la ragazza vorrà risolvere la faccenda, ma gli estorsori faranno delle richieste che andranno oltre ogni limite.

Intanto, Angel e Ines si ritroveranno di fronte ad un momento davvero cruciale: la riunione in cui la giovane darà le sue dimissioni. Nel frattempo, Julia sarà più determinata che mai a fare in modo che il suo rapporto con Sergio non si rovini. Inoltre, la ragazza attenderà con ansia che Sergio si trasferisca finalmente da lei.

Poi però, Julia sarà molto preoccupata dalla presenza di Diana da un lato e dall'altro si sentirà in colpa perché sta trascurando la sua amica Elena.

Kiros verrà allontanato dalla fabbrica

Poco dopo, Maria scoprirà che Rio si sarà presentato a Robledillo per chiedere delle informazioni su Dani. La ragazza sarà quindi terrorizzata dall'idea che qualcuno possa scoprire la verità.

Nel mentre, in Africa, Kiros continuerà a pagare le spese a causa del suo intervento in soccorso di Carmen. In particolare, l'uomo nonostante sia tornato in libertà, verrà allontanato dalla fabbrica per volere di Victor. Allo stesso tempo però, Carmen si sentirà tanto in colpa per quanto successo a Kiros e quindi cercherà di mediare, ma otterrà un risultato ben diverso da quello sperato.

Julia ridurrà lo stipendio a tutti i suoi dipendenti

Successivamente, Angel confesserà a Ines che vorrà continuare a lavorare con Ventura. Nel mentre, la stessa Ines noterà degli atteggiamenti molto inquietanti in Alicia.

Intanto, Julia non saprà più come fare a causa della multa ricevuta dalla previdenza sociale. Proprio per questo motivo, la donna dovrà prendere delle drastiche decisioni, ma invece di licenziare Elena preferirà ridurre lo stipendio a tutti i dipendenti. Infine, sarà proprio Elena che ignara del possibile licenziamento, si opporrà a questa soluzione.