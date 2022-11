Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso dell'episodio del 18 novembre, non possono mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso in attesa di scoprire l'evolversi delle varie vicende.

In particolare, i riflettori sono puntati su Marco. Il giovane giornalista ha subito una battuta di arresto nella sua carriera a causa di Umberto e di suo fratello Tancredi. I due si sono alleati per boicottarlo, per motivi differenti.

Il Commendatore, ha cercato di sfruttare l'occasione per ricattare Adelaide e tenerla a bada. Purtroppo, tutta questa situazione ha soltanto creato disagi per il giornalista, il quale ha seriamente pensato di lasciare per sempre il suo amato lavoro. Fortunatamente, sua zia ha avuto un'idea brillante per fargli cambiare idea: lo ha coinvolto in qualità di giudice di gare di un concorso letterario. Durante l'evento, Marco si è reso conto di non voler realmente dire addio al mondo del giornalismo.

Al Paradiso delle Signore Gloria scopre la verità su Ezio

Durante il prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo essersi licenziato dalla Palmieri, Ezio mantiene il segreto con la sua famiglia e, in particolare con Veronica.

Non vuole deluderla e preferisce non dirle nulla. Tuttavia, Gloria, che lo conosce molto bene da diversi anni, si rende conto che il suo ex marito ha qualcosa che non va e lo mette alle strette. Sentendosi costretto, il signor Colombo le rivela tutta la verità.

Nel frattempo, siccome trascorrono molto tempo insieme, Marcello vuole impressionare in tutti i modi Adelaide per avvicinarsi a lei.

Questa volta, finalmente, ci riesce. Pertanto, per la prima volta, la Contessa fa un passo nei suoi confronti.

Il gesto di Flora al Paradiso delle Signore

Successivamente, la carriera di Marco può finalmente svoltare. Il giovane giornalista ottiene un'offerta di lavoro molto importante che non può assolutamente rifiutare.

Nel contempo, Matilde si rende conto di un qualcosa di sconvolgente: l'abito di Maria è stato copiato.

Viene a scoprire che, purtroppo, è stata proprio Flora a compiere il vile gesto. Pertanto, è molto indecisa. Non sa se rivelare la verità ad Adelaide oppure no. D'altronde, questa sarebbe un'occasione d'oro per la Contessa che non aspetta altro che cacciare la stilista dal Paradiso delle Signore, liberandosi di lei una volta per tutte. Nel dubbio, la giovane Frigerio preferisce prima consultarsi con Vittorio e viene a scoprire che Ravasi ha mosso anche un'altra pedina. Inoltre, la stilista ha preso anche una decisione importante nei confronti di Umberto.