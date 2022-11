Sembra essere "mistero" la sparizione dalla diretta del GF Vip di alcuni concorrenti. Patrizia Rossetti ha lasciato temporaneamente il gioco a causa di una febbre alta, ma anche Attilio e Charlie non si vedono tra le mura di Cinecittà da ore.

I fan hanno intanto "intercettato" le dichiarazioni di alcuni concorrenti che si domandano dove possano essere i coinquilini Romita e Gnocchi, anche se la regia ha "censurato" tutti i discorsi su questo argomento.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Dalla sera di venerdì 11 novembre, infatti, Patrizia non è più nella casa per ragioni di salute.

Dopo circa mezza giornata di silenzio, gli addetti ai lavori hanno diramato un comunicato stampa per far sapere che Rossetti ha lasciato temporaneamente l'abitazione di Cinecittà perché non stava bene fisicamente.

I fan più attenti parlano di una febbre che ha colpito la concorrente dopo l'ultima puntata del GF Vip. La conduttrice tv, dunque, è uscita dalla casa per un breve periodo, ovvero fino a quando non starà meglio e potrà tornare a giocare assieme a tutti gli altri.

I sospetti del pubblico del GF Vip

Il comunicato del GF Vip col quale è stata ufficializzata l'uscita momentanea di Patrizia dalla casa, non chiarisce cosa abbia la concorrente e perché ha dovuto addirittura allontanarsi dal gruppo.

Visto il silenzio degli addetti ai lavori, sul web stanno circolando delle ipotesi a riguardo, teorie che sembrano trovare riscontri anche nelle dichiarazioni a mezza bocca che i vip stanno facendo.

Come raccontano alcuni siti di Gossip il pomeriggio del 12 novembre, infatti, Rossetti non è l'unica protagonista a non comparire da ore nella diretta del format su Mediaset Extra.

Anche altri due abitanti non si fanno vedere da tempo e tutte le volte che gli abitanti della casa hanno fatto accenno alla situazione delle ultime ore, la regia ha chiuso i microfoni e cambiato inquadrature.

Gli inquilini del GF Vip assenti dalla diretta

In queste ore, dunque, del GF Vip si parla soprattutto perché, dopo Patrizia Rossetti, almeno altri due concorrenti non si vedono tra le mura di Cinecittà: Attilio e Charlie.

In alcuni tweet che stanno circolando il 12 novembre, sono riportate le domande che i concorrenti si sono fatti sui compagni d'avventura che non incrociano.

Antonino, in particolare, è stato già "censurato" un paio di volte dalla regia (gli è stato silenziato il microfono) perché si è chiesto dove fossero finiti Gnocchi e Romita, che non erano in nessuna stanza e dei quali sembra si siano perse le tracce.

Insomma, il mistero si infittisce e per ora la produzione preferisce non dare troppe spiegazioni sul perché Rossetti sia uscita dalla casa momentaneamente (il comunicato ufficiale non specifica cosa abbia la donna), su dove si trovino alcuni concorrenti, sul motivo per il quale il pubblico non può sentire cosa si dicono i protagonisti su questo argomento e sul perché oggi non è stato permesso l'accesso al cortiletto dove Patrizia dormiva.