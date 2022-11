Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap raccontano Ezio non dirà a Veronica di essersi licenziato: l'uomo preferirà continuare a omettere la verità alla compagna. Gloria deciderà di aiutarlo a intraprendere un percorso professionale in proprio. Nel frattempo sempre Ezio tornerà sui suoi passi e rivelerà a Veronica, Gemma e Stefania di essersi dimesso dalla Palmieri, ma ci terrà a sottolineare di aver già un'offerta di lavoro sotto mano. Successivamente dovrà fare i conti sia con l'impossibilità di mettersi in proprio, che con la poco voglia di tornare a lavorare per qualcun altro, quindi confesserà a Moreau la scelta presa.

Veronica assisterà a una scena destabilizzante, che la farà optare per non accettare in casa il compagno. La scena in questione potrebbe essere un'effusione tra Ezio e Gloria che, com'è lecito attendersi, potrebbe cambiare irrimediabilmente i sentimenti della signora Zanatta nei riguardi del suo amato.

Ezio potrebbe essere ancora innamorato di Gloria

Anche ai telespettatori più disattenti non sarà sicuramente passata inosservata la forte simbiosi tra Ezio e Gloria, che tiene banco oramai dall'inizio della scorsa stagione de Il Paradiso delle signore.

Superato lo shock iniziale per essersi ritrovato, dopo tanti anni, la moglie nella stessa città, Ezio è sembrato accantonare quasi subito la freddezza nei riguardi della consorte, iniziando a trattarla come una grande amica, confidente e forse qualcosa in più.

D'altro canto anche la capo commessa non soltanto non ha mai disdegnato la vicinanza del marito, ma è sembrata particolarmente bendisposta nei suoi confronti.

A fronte di ciò Ezio potrebbe nutrire, seppur segretamente, ancora dei sentimenti profondi per la moglie Gloria.

Veronica potrebbe sorprendere Ezio e Gloria mentre si baciano

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda venerdì 25 novembre, come anticipato, Veronica assisterà a una scena talmente scioccante che le farà optare per non accettare più Ezio in casa.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito all'entità di tale scena, è probabile che la mamma di Gemma assisterà a un bacio tra il compagno e la capo commessa, effusione che confermerebbe il sospetto di Zanatta: tra i due la fiamma non si sarebbe mai davvero spenta.

Qualora ciò dovesse concretizzarsi, Veronica non soltanto metterebbe un veto sulla convivenza, ma potrebbe anche decidere di lasciare Ezio.