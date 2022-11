Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, in programma nel corso della stagione tv 2022/2023, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Ludovica Brancia.

Assente da un bel po' di tempo, l'ex fidanzata di Marcello tornerà a mettere piede all'interno del grande magazzino milanese e si ritroverà a dover fare i conti con un bel po' di cambiamenti che riguardano proprio il giovane Barbieri.

Spazio anche all'arrivo in città di Tancredi Di Sant'Erasmo, marito di Matilde e fratello di Marco.

Il ritorno di Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della stagione 2022/2023 rivelano che Ludovica Brancia tornerà di nuovo in scena nel cast della soap opera.

Al termine della passata stagione, Ludovica è uscita di scena per intraprendere un viaggio insieme a Ferdinando Torrebruna, scegliendo così di chiudere la sua storia d'amore con Marcello, da sempre innamorato della giovane Brancia.

Da quando è iniziata la settima stagione della soap, Ludovica non si è ancora vista in scena, ma l'attrice Giulia Arena ha rassicurato i suoi fan.

Ludovica tornerà e nel momento in cui rimetterà piede a Milano dovrà fare i conti con un bel po' di novità e cambiamenti, che riguardano in primis il suo ex Marcello, ormai intenzionato a intraprendere una nuova carriera nel mondo della finanza.

Marcello rivedrà la sua ex Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Insomma, la presenza di Ludovica non passerà di certo inosservata e a questo punto bisognerà vedere quale sarà la reazione di Marcello: rivedere la sua ex fidanzata riaprirà in lui quelle ferite che credeva rimarginate?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni riguardanti le puntate de Il Paradiso delle signore 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo in città di Tancredi Di Sant'Erasmo.

Fino a questo momento il marito di Matilde è stato solo citato, ma non si è ancora "palesato" in città.

L'arrivo di Marco in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022/2023

L'arrivo di Tancredi, però, avverrà e a prestargli il volto sarà l'attore Flavio Parenti, in passato già protagonista di svariate fiction di successo come Un medico in famiglia.

A confermare il fatto che presto Tancredi entrerà in scena nel cast di questa settima stagione della soap opera è stato proprio l'attore sui social.

"Arriverà, arriverà...e quando arriverà...", ha scritto Flavio Parenti sui social, postando una foto dell'ingresso del Paradiso delle signore e preannunciando così l'arrivo dell'astuto fratello di Marco Di Sant'Erasmo.