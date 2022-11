Mina Settembre 3 si farà. La terza stagione della serie con Serena Rossi è stata confermata da Fabrizio Cestaro, lo sceneggiatore, in un'intervista a Fanpage. Interessanti le anticipazioni rilasciate, che promettono tanti colpi di scena e novità negli episodi inediti. Alcune storie si chiuderanno e un personaggio chiave della seconda stagione avrà un ruolo chiave. Occhio anche a Domenico e Claudio: non è stata confermata la loro presenza e non si esclude che ci sia un'uscita di scena tragica e inaspettata.

Mina Settembre 3, nuova stagione: fine triangolo tra Domenico, Claudio e Mina

Che cosa succederà nella terza stagione di Mina Settembre con Serena Rossi? A rispondere è lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, in una sua interessante intervista. In primis, le puntate dovrebbero essere ridotte. Da sei dovrebbero passare a quattro, concentrando i colpi di scena in un tempo più breve. Le vicende sentimentali di Mina, Claudio e Domenico saranno messe da parte, visto che sono state trattate a lungo nelle precedenti puntate e il pubblico ha voglia di novità. Dunque, fine del triangolo tra Mina, Domenico e Claudio? A quanto pare sì, anche se non mancheranno sviluppi inediti nelle loro vite.

Anticipazioni Mina Settembre 3: tutte le domande avranno risposta

A differenza delle precedenti stagioni di Mina Settembre, Cestaro svela che nella terza ogni domanda avrà una risposta e non ci saranno segreti rimasti in sospeso. Dunque, tutti i nodi verranno al pettine, con risvolti inaspettati che riguardano i protagonisti.

La scrittura è già in atto e gli sceneggiatori stanno cercando storie in grado di sorprendere il pubblico, ma restando anche ancorati alla realtà, per rendere i casi dei quali si occupa Mina credibili e attuali. Le nuove puntate dovrebbero andare in onda nel 2024, ma molto dipenderà dal tempo impiegato per girare le scene.

Mina Settembre 3, le prime anticipazioni: un personaggio della seconda stagione avrà un ruolo chiave

Ci si chiede se ci saranno uscite di scena nella terza stagione di Mina Settembre. Serena Rossi ovviamente sarà l'assoluta protagonista, ma sulla presenza di Domenico e Claudio, Cestaro tace: ci sarà un addio inaspettato? Tornando invece alle prime anticipazioni, sappiamo che un personaggio della seconda stagione avrà un ruolo chiave negli episodi inediti. Lo sceneggiatore dell'amata Serie TV non vuole dire di più, ma lancia un indizio ai telespettatori: ''Nell'ultima puntata qualcosa si capisce''. Non si esclude che il riferimento vada a Ludovica Nasti, ma è ancora tutto top secret. Pare invece che il personaggio di zia Rosa, che tanto è piaciuto al pubblico, venga riconfermato.