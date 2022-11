Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in programma su Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, accadranno tante cose che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate dello sceneggiato italiano ambientato negli anni ’60 raccontano che Teresio Colombo continuerà a mentire a Veronica Zanatta sulla sua attuale situazione lavorativa. Tra Flora Gentile Ravasi e Umberto Guarnieri non scorrerà buon sangue, ma il banchiere escogiterà un modo per ottenere il suo perdono. Questa strategia, però, non piacerà moltissimo alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

A consolarla ci penserà Marcello Barbieri.

Anticipazioni settima stagione de Il Paradiso delle Signore: le bugie di Ezio

Teresio Colombo continuerà a tenere segreto l’episodio del suo licenziamento alla ditta Palmieri. Il motivo di questo comportamento è dovuto dal fatto che il signor Colombo non vuole dare un dispiacere e nuove preoccupazioni alla sua compagna Veronica. Per tale motivo, il padre di Stefania preferirà raccontarle tutta la verità quando avrà trovato un nuovo impiego. Gloria comprenderà le motivazioni di Ezio, ma gli consiglierà di ufficializzare il suo licenziamento al più presto, prima che la situazione sfugga di mano.

Alfredo tornerà a lavorare a pieno ritmo, dopo la guarigione del suo braccio e noterà in Maria qualcosa di diverso solo quando si trova con Vito.

E così, il giovane Persico si renderà conto che tra i due c’è un feeling particolare, un’amicizia che profuma d’amore.

Nel frattempo, Flora e Umberto avranno uno scontro molto acceso e sembrerà che la loro relazione stia destinata a naufragare. Il banchiere, però, non vorrà sentire ragioni e chiederà alla stilista del Paradiso un’altra possibilità per la loro storia d’amore, ma la ragazza preferirà non aver più niente a che fare con lui e interromperà il loro rapporto.

Distrutta per la fine della sua storia con Umberto, la signorina Gentile Ravasi sfogherà tutto il suo dolore con Marcello. Quest’ultimo le dirà di conoscere perfettamente quel tipo di dolore, perché nutre ancora forti sentimenti per la sua ex Ludovica.

Scontro acceso tra Matilde e Vittorio

Matilde scoprirà che Vittorio non ha preso nessun provvedimento per la scorrettezza di Flora ai danni di Maria, e deciderà di affrontarlo.

Per via dei punti di vista diversi, Matilde e Vittorio avranno un battibecco. La donna farà capire a Conti di essere molto delusa dallo sviluppo di questa vicenda e il direttore del Paradiso delle Signore temerà che lei, da un giorno all’altro, possa abbandonare l’atelier.

A casa Colombo si respirerà un’aria un po’ tesa per via delle continue e pressanti domande di Veronica circa il lavoro del marito alla ditta Palmieri. Il signor Colombo, però, continuerà a mentirle sulla sua situazione lavorativa. Invece, l’uomo condividerà con la capocommessa Moreau il suo sogno di lavorare in proprio. Adelaide noterà un atteggiamento molto freddo tra Umberto e Flora, e chiederà a Marcello maggiori informazioni.

Oltre Armando, anche Alfredo spronerà il giovane Lamantia ad aprire il suo cuore a Maria. Nel frattempo, il giovane Persico metterà in atto un piano per ottenere un invito da Irene, ma la ragazza non lo inviterà da nessuna parte.

Il signor Conti affronterà di nuovo la signora Frigerio e le dirà che le piace moltissimo lavorare con lei e che ha paura di perderla. Proprio in quel momento, la Tv annuncerà al mondo intero che il Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, è stato assassinato.

Il Paradiso delle Signore, trama puntate 21-25 novembre: Vito scrive un biglietto a Maria

Nelle prossime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, vedremo tutti i personaggi sconvolti per l’assassinio del Presidente Kennedy.

La contessa di Sant’Erasmo si metterà subito all’opera per organizzare una serata speciale al Circolo in memoria del presidente americano assassinato. L’idea sarà molto apprezzata e Adelaide proporrà a Umberto di seppellire l’ascia di guerra e di collaborare insieme per realizzare questo progetto.

Ezio, intanto, organizzerà una riunione di famiglia per informare Veronica, Gemma e Stefania di aver dato le dimissioni alla ditta Palmieri e di aver ricevuto un’allettante offerta di lavoro. Vito, nel frattempo, troverà il coraggio di scrivere un biglietto a Maria per farle capire ciò che prova per lei. Matilde non riuscirà a eliminare dalla testa il volto triste di Vittorio e così deciderà di presentarsi a casa sua.

L’ex di Marta Guarnieri resterà molto sorpreso dalla sua inaspettata visita e dal suo discorso davvero toccante.

La stilista del Paradiso delle Signore fa una confidenza al giovane Barbieri

Maria, dopo aver riflettuto sul contenuto del biglietto scritto da Vito, deciderà di mettere alle spalle la sua storia con Rocco e si presenterà all’appuntamento con il suo nuovo spasimante. Le cose, però, non andranno come il giovane Lamantia aveva sperato.

Ezio, intanto, si troverà davanti a un bivio: abbandonare l’idea di lavorare in proprio per accettare un nuovo lavoro da dipendente, oppure portare avanti il sogno di aprire un’attività in proprio e cestinare la proposta di lavoro appena ricevuto. Per il signor Colombo, aprire un’attività in proprio sarà come percorrere una lunga strada tortuosa, ma allo stesso tempo l’idea di lavorare alle dipendenze altrui non lo elettrizza affatto.

Elvira cercherà in tutti i modi di risollevare l’animo di Salvatore e il giovane barista apprezzerà moltissimo la sua preoccupazione. Il signor Conti, molto colpito dal discorso di Matilde, deciderà di fare il grande passo, invitandola a una cena organizzata da alcuni amici. Intanto Flora confiderà a Marcello di amare ancora Umberto e che vorrebbe ripristinare la loro storia d’amore. Il giovane Barbieri la spronerà di andare a trovarlo e di parlargli a cuore aperto.

Adelaide va su tutte le furie e Marcello la consola

E così la giovane stilista del Paradiso delle Signore deciderà di ascoltare il consiglio del socio di Salvatore. Una volta arrivata al Circolo, noterà che Umberto e Adelaide hanno riallacciato i rapporti e che l’uomo non sembra essere molto a disagio con la sua ex fiamma.

Nel frattempo, don Saverio farà sapere a Veronica che gli altri hanno smesso di spettegolare sulla sua relazione con il marito di Gloria. Questo significa che la vedova Zanatta e il signor Colombo possono tornare a vivere sotto lo stesso tetto. Nonostante sia andato male il primo appuntamento, Vito chiederà a Maria di uscire con lui una seconda volta.

Marco, intanto, riceverà una buona offerta di lavoro che potrebbe cambiare in meglio la sua vita e anche quella di Stefania. Il banchiere Guarnieri, nel frattempo, cercherà di ottenere il perdono della stilista Ravasi regalandole un anello di fidanzamento. Marcello, dopo aver assistito a quella scena d’amore, racconterà tutto ad Adelaide. La contessa di Sant’Erasmo reagirà malissimo e darà il peggio di sé. In questo momento particolare, Adelaide si lascerà andare a un abbraccio molto affettuoso con il fratello di Angela.