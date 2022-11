Nelle puntate del Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 7 all'11 novembre saranno presenti varie novità e colpi di scena.

La storia d'amore tra Anna Imbriani e Salvatore Amato finirà, poichè la contabile sceglierà di vivere con Quinto, suo primo marito. Ci saranno nuovi sviluppi anche nel rapporto tra Vittorio Conti e Matilde Frigerio, tra Maria Puglisi e Vito Lamantia e Marco di Sant'Erasmo deciderà di abbandonare il suo lavoro di giornalista.

Il Paradiso delle Signore, Salvatore partirà e raggiungerà sua madre e sua sorella

In queste nuove puntate del Paradiso delle Signore, il giovane Amato attraverserà un periodo molto complicato.

Dopo la separazione da sua moglie, Salvatore si mostrerà apparentemente tranquillo. In realtà, soffrirà molto, a causa della decisione di Anna di tornare a vivere con Quinto. Per questo motivo, tutti i suoi amici e le Veneri cercheranno tanti modi per stargli vicino e per aiutarlo a superare questo momento delicato della sua vita.

Elvira cercherà di preparare una sorpresa al giovane Amato, ma Salvatore non la prenderà bene e i due finiranno per avere degli screzi. La commessa sarà molto turbata e dispiaciuta a causa di questo fraintendimento: in seguito Irene farà da paciere tra la Venere e il barista.

Poi Salvatore deciderà di partire e di andare a trovare Agnese e Tina a Londra. Prima di partire, però, farà una speciale sorpresa a Elvira.

Marco perderà il lavoro e metterà fine alla sua carriera da giornalista

Dopo la pubblicazione di un articolo riguardante la tragedia del Vajont, il giovane Marco Sant'Erasmo attirerà su di sé il disappunto di suo fratello Tancredi e di suo zio Umberto.

In particolar modo, sarò proprio suo fratello a ostacolarlo Per questo motivo, la Contessa cercherà di organizzargli nuovi colloqui, che, però, non avranno l'esito sperato.

Marco, sarà molto preoccupato e si convincerà del fatto che non riuscirà più a trovare lavoro come giornalista. Così, arriverà a pensare di abbandonare il giornalismo. Questa scelta, però, non piacerà a Vittorio, Matilde e alla sua fidanzata Stefania, i quali cercheranno di fargli cambiare idea e di invitarlo a non prendere una decisione così affrettata.

Vito organizzerà una sorpresa per Maria

Vito Lamantia cercherà di realizzare un desiderio della Puglisi, ma lo farà rimanendo anonimo, perchè non sarà ancora pronto a rivelarle quali ragioni lo hanno spinto ad andare a Milano.

Intanto, la tensione tra Maria e Flora crescerà sempre di più. Infatti la giovane Puglisi chiederà aiuto ad Armando prima di presentare i suoi nuovi modelli alla Gentile. Ma Flora non solo cercherà di metterle pressione, ma cercherà anche di prendere del tempo per dare un giudizio sui suoi lavori.