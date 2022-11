Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 annunciano cosa succederà nella settimana dal 14 al 18 novembre. In primo piano ci sarà il ritorno di Salvatore da Londra, che troverà in Elvira un'ottima confidente, ma non mancheranno i colpi di scena con Flora che copierà l'abito disegnato da Maria. Ezio deciderà di licenziarsi dalla Palmieri, mentre Marcello proverà a rendere felice Adelaide, Infine, dopo un periodo difficile, per Marco arriverà una bella offerta di lavoro.

Salvatore farà ritorno a Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 delle puntate dal 14 al 18 novembre raccontano che Salvatore ritornerà a Milano dopo il breve soggiorno a Londra, ma per lui non sarà facile dimenticare Anna. A stargli accanto ci saranno i suoi amici di sempre, ma soprattutto Elvira con cui instaurerà un legame sempre più stretto, che lo porterà a confidarsi senza paure. Marco, invece, sarà sempre più deciso a lasciare il giornalismo, ma Stefania non avrà intenzione di assecondarlo e si rivolgerà a Matilde per aiutare il suo fidanzato. Adelaide deciderà di ospitare al Circolo un concorso letterario e chiederà a suo nipote di ricoprire il ruolo di giudice, sperando che l'esperienza gli serva a fargli cambiare idea sul futuro e così sarà.

Marco sarà colpito da un aspirante giornalista, che lo farà riflettere e inoltre riceverà un'importante proposta di lavoro.

Maria ingannata da Flora: anticipazioni settimana dal 14 al 18 novembre

Le puntate de Il Paradiso delle Signore 7 dal 14 al 18 novembre vedranno protagonista anche Maria, che riceverà un rifiuto da parte di Flora e per lei ci saranno giorni difficili.

Vito capirà l'importanza del lavoro per la signorina Puglisi e la incoraggerà a credere nel suo talento. Nel frattempo Flora festeggerà con Umberto la sua piccola vittoria su Maria, ma poco dopo inizierà a sentirsi in colpa per aver copiato il suo abito. A scoprire l'inganno della stilista sarà Matilde, che sarà in dubbio se dire o meno ad Adelaide che Flora ha giocato sporco e si confronterà con Vittorio.

Ezio andrà a vivere da Vittorio e si licenzierà

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 14 al 18 novembre rivelano che Adelaide scoprirà una serra abbandonata e vorrebbe comprarla. Per realizzare il suo desiderio chiederà l'aiuto di Marcello, che prenderà informazioni e sarà disposto a tutto pur di rendere felice la contessa. Ci saranno novità anche per Clara, che nasconderà di fare un secondo lavoro, ma Irene lo scoprirà. Quando Don Saverio verrà a sapere che sua nipote va a fare le pulizie, per aiutare la economicamente la sua famiglia, sarà molto preoccupato per lei. Infine, Ezio accetterà la proposta di Vittorio e andrà a vivere da lui. I rapporti tra l'imprenditore e Umberto continueranno a essere pessimi tanto che, dopo l'ennesimo rimprovero, il padre di Stefania deciderà di licenziarsi dalla ditta Palmieri.