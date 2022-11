Le avventure de Il Paradiso delle Signore si confermano anche nei giorni di martedì 15 e mercoledì 16 novembre. I telespettatori potranno scoprire che cosa accadrà a Maria Puglisi, la quale riceverà un responso sul suo ultimo lavoro da parte di Flora. Quest'ultima, però, finirà per deludere profondamente la ragazza e a consolarla ci penserà qualcuno che è innamorato di lei. Armando, che conosce i sentimenti del contabile del Paradiso delle Signore, deciderà di invogliarlo a dichiararsi alla giovane Puglisi. Vedendo la sua fidanzata fare i conti con i sensi di colpa, Umberto deciderà di intervenire.

Marcello sarà alla ricerca di alcune informazioni, volte a soddisfare la Contessa di Sant'Erasmo.

Puntata 15 novembre Il Paradiso delle Signore: Stefania chiede aiuto ad Adelaide

Nell'appuntamento di martedì 15 novembre, Marco sarà alle prese con dei dubbi esistenziali, riguardanti per l'esattezza la sua carriera nel mondo del giornalismo. La sua futura sposa cercherà in tutti i modi di convincerlo a non lasciare il lavoro e arriverà al punto di rivolgersi a Matilde per chiederle una mano.

Flora, che da un po' di tempo a questa parte ha iniziato a mal vedere la presenza di Maria nel negozio di abbigliamento, si ritroverà a esprimere un parere negativo circa il nuovo abito disegnato dalla ragazza.

Avvilita per l'esito ricevuto, Maria riceverà il supporto morale di Vito: a quest'ultimo non sfuggirà la sua delusione.

Vittorio vorrà prendere le distanze da Matilde Frigerio, specie dopo la recente discussione che i due hanno avuto. Adelaide sarà in fissa con una serra lasciata a sé, per questo motivo Marcello vorrà fare di tutto per accontentare la contessa e cercherà di carpire delle informazioni per lei.

Riuscirà a mettere mano sulla serra in questione?

Episodio 16 novembre Il Paradiso delle Signore: Armando sprona Vito a dichiararsi a Maria

Nella puntata in onda mercoledì 16 novembre, Adelaide scenderà in campo per amore di suo nipote Marco. Sarà così che al Circolo verrà indetto un concorso letterario che vedrà proprio Marco nei panni di giudice.

Irene Cipriani farà una scoperta riguardo Clara: ha un secondo lavoro per cercare di sostentare economicamente la sua famiglia. Salvatore si avvicinerà sempre di più a Elvira, mentre Armando spronerà il contabile Lamantia a farsi avanti con Maria. Spazio anche a Flora in questo appuntamento, che inizierà a essere rosa dai morsi della coscienza per via del suo atteggiamento verso la rivale Puglisi, ma il commendatore le scaccerà questo sentimento dicendole che non deve farsi alcuno scrupolo.