La puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 novembre sarà ricca di novità per i protagonisti della fiction di Rai 1. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Marco sarà giudice in un concorso letterario, organizzato da Adelaide, mentre Flora inizierà a sentirsi in colpa, per quanto fatto a Maria. Nel frattempo, Clara mentirà a Irene e non le dirà di avere un secondo lavoro. Salvo ed Elvira, invece, si avvicineranno.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16/11: Adelaide organizza un concorso letterario e Marco è il giudice

Adelaide ha sempre dimostrato di tenere molto ai suoi cari e farebbe di tutto per rendere felice la sua famiglia. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, la contessa ha dimostrato di avere a cuore il benessere di Marco e ha tentato di aiutarlo a trovare un impiego di prestigio, dopo che Umberto gli ha messo i bastoni fra le ruote. Nell'episodio che verrà trasmesso in televisione il 16 novembre, la cognata di Umberto deciderà di fare un gesto d'amore nei confronti del giornalista e organizzerà un concorso letterario al Circolo. A quel punto, Marco dovrà ricoprire un ruolo inedito, perché vestirà i panni di giudice.

Il Paradiso delle signore, trama 16/11: Flora si sente in colpa

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 16 novembre, verranno raccontate le vicende di Flora. La stilista dell'atelier milanese inizierà a sentirsi in colpa, per quanto fatto alle spalle di Maria. Nei recenti episodi della fiction di Rai 1, Gentile aveva ostacolato la carriera della sarta, giudicando negativamente i suoi bozzetti e stroncando le sue proposte e iniziative creative.

La compagna di Umberto, in ogni caso, continuerà a mettere i bastoni fra le ruote alla collega, ma le anticipazioni rivelano un colpo di scena, perché Flora inizierà a sentirsi in colpa nei confronti di Puglisi. Le indiscrezioni trapelate in rete mettono in luce delle differenze caratteriali fra Guarnieri e la sua fidanzata.

Se da un lato la stilista sarà combattuta e pensierosa per il piano ordito alle spalle di Maria, dall'altro lato, l'imprenditore continuerà a incitare la sua compagna a non farsi scrupoli, per raggiungere i suoi scopi.

Il Paradiso delle signore, episodio 16/11: Clara mente a Irene

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 16 novembre, inoltre, saranno trattate anche le vicende legate ad altri personaggi. A tal proposito, Clara mentirà a Irene e non le dirà di avere trovato una seconda occupazione. Per arrotondare, Boscolo ha iniziato a fare le pulizie in un condominio milanese e non metterà al corrente della cosa la sua coinquilina. Purtroppo, però, Cipriani verrà a sapere la verità, ma non è chiaro cosa accadrà fra le due Veneri.

Salvo ed Elvira, invece, si avvicineranno e il loro legame si consoliderà, a tal punto che il barista confiderà il suo reale stato d'animo alla commessa, mentre Armando continuerà a spronare Vito, a fare il primo passo con Maria.