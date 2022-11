Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio dell'11 novembre, non possono di certo mancare dei nuovi ed entusiasmanti colpi di scena in grado di lasciare tutti i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Marco. Il giovane giornalista sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di abbandonare per sempre la sua splendida carriera, a causa delle eccessive pressioni ricevute nell'ultimo periodo.

Persino suo fratello Tancredi ha cercato di boicottarlo in ogni modo. Inoltre, si è trovato al centro della disputa tra Umberto e sua zia Adelaide.

Una sorpresa speciale per Elvira al Paradiso

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, Stefania ha paura che Marco abbandoni il giornalismo e che poi possa pentirsene. D'altronde, lei crede molto nelle sue capacità e sarebbe un peccato se buttasse al vento una carriera così importante, per darla vinta a Tancredi e Umberto. Fortunatamente, il giovane Di Sant'Erasmo può contare sull'appoggio anche di Matilde e Vittorio, i quali provano a convincerlo a non prendere decisioni azzardate.

Nel frattempo, Salvo non riesce proprio a non pensare alla situazione che si è venuta a creare con Anna.

Soprattutto, non riesce a tornare a sorridere dopo che ha preso la difficile decisione di lasciare sua moglie. Pertanto, prende un biglietto per Londra perché preferisce allontanarsi del tutto da Milano per un po'. Con l'occasione, andrebbe anche a trovare sua sorella Tina - la quale sta affrontando una gravidanza difficile - e Agnese.

Prima di partire, però, compie un gesto inaspettato. Dopo aver trattato male Elvira, la sorprende con un pensiero speciale, per farsi perdonare.

Vito compie una follia al Paradiso delle Signore

Successivamente, Maria si mette all'opera per creare degli altri bozzetti da mostrare alla stilista del Paradiso, Flora. Ci tiene molto al suo giudizio, ma non ottiene delle risposte immediate.

La giovane Ravasi, infatti, temporeggia. Intanto, Vito non può più tenere a bada i sentimenti che nutre nei confronti della sarta. Pertanto, pur di sorprenderla, compie una follia d'amore per lei.

Nel contempo, Vittorio vuole aiutare in tutti i modi Ezio e gli propone di andare a vivere a casa sua, almeno finché la situazione non si sarà ristabilita. Infine, Adelaide è molto scoraggiata a causa dei recenti eventi. Per la sete di vendetta del Commendatore, suo nipote ci sta rimettendo la carriera e non lo reputa affatto giusto. Rendendosi conto del suo malumore, Marcello le organizza una serata speciale per farle tornare il sorriso.