Nella casa del Grande Fratello Vip 7, a seguito di una serata piuttosto movimentata, Antonino Spinalbese si è fermato a dialogare, in veranda, con Oriana Marzoli. L'hair stylist ha parlato con la venezuelana del suo rapporto con George Ciupilan raccontando di essersi arrabbiato con il tiktoker e di avere avuto un piccolo screzio con il compagno d'avventura in cucina. L'ex di Belen Rodriguez ha poi detto che l'influencer non gli parla.

Antonino racconta la natura del rapporto con George

Antonino Spinalbese, nella veranda della casa del Grande Fratello Vip 7, ha narrato ad Oriana Marzoli la natura del rapporto con George Ciupilan.

I due gieffini, ha evidenziato l'hair stylist, non hanno mai veramente legato e ciononostante, lui ha tentato ad instaurare un certo tipo di rapporto ma non ci è mai davvero riuscito. Il 20enne rumeno, ha proseguito Spinalbese, non ha mancato di rimproverarlo perché si era messo da parte delle tisane e del tonno. Quanto accaduto non è stato per niente apprezzato dall'ex di Belen Rodriguez. Sono un po' di giorni, infatti, che Antonino prova a far notare i tentativi del tiktoker di scagliarsi contro di lui in ogni circostanza.

Antonino infastidito da Ciupilan

Antonino Spinalbese ha detto ad Oriana Marzoli che anche nella giornata di ieri, mercoledì 9 novembre 2022, George Ciupilan ha voluto ricordare all'hair stylist i turni riguardanti la pulizia avvicinandosi a lui.

Quanto successo ha infastidito ed innervosito il gieffino che ha evidenziato come il tiktoker e Nikita Pelizon siano persone molto precise aggiungendo che non sbagliano mai. La motivazione, secondo Antonino è che: "Sono terrorizzati dal gioco". Il giovane imprenditore 27enne ha accusato l'influencer e la modella di troppo moralismo e di non essere persone che si mettono in gioco.

Il rapporto tra Antonino e Giaele De Donà

Precedentemente, nel corso della serata, Oriana Marzoli che ha cercato di indagare sulle motivazioni per cui Antonino Spinalbese e Giaele De Donà si sono allontanati. Ciò ha condotto ad una discussione accesa. La venezuelana ha fatto notare che l'hair stylist era il migliore amico della stilista che ha replicato sottolineando che ora le è indifferente.

"Perché è arrabbiata con te?", ha domandato Oriana all'ex di Belen Rodriguez. "Devi chiederlo a lei mica a me". De Donà, a quel punto, ha tuonato: "Se una persona è interessata me lo viene a chiedere direttamente", aggiungendo che non manda altre persone. Spinalbese ha risposto che dalla sua non ha mandato nessuno. Nonostante più gieffini abbiano tentato di far aprire sull'argomento Giaele, la stilista non ha avuto voglia di parlarne. Secondo Daniele Dal Moro, De Donà sarebbe risentita perché l'ex di Belen Rodriguez non darebbe valore alla loro amicizia.