Il Paradiso delle Signore resta confermato nel daytime pomeridiano di Rai 1 anche nei giorni 24 e 25 novembre. Questa sarà l'ultima settimana prima dello stop per i Mondiali di calcio in Qatar, dopodiché la daily soap tornerà nuovamente in onda, a partire dal 12 dicembre, e terrà compagnia gli spettatori anche durante il periodo natalizio. In queste due puntate un tormentato Ezio sarà alle prese con il suo futuro professionale. Essendosi licenziato dalla ditta Palmieri, da una parte vorrà mettersi in proprio, mentre dall’altra vorrà un impiego che rassicuri il futuro suo e della sua famiglia.

Anche Marco dovrà fare i conti con delle vicende lavorative, in quanto riceverà una proposta interessante. Vittorio riceverà un invito da parte di amici e vorrà che Matilde lo accompagni. Spazio all'amore con Vito incitato da Alfredo a farsi avanti con Maria.

Episodio 24 novembre Il paradiso delle signore: Ezio fa dietrofront

Nell'appuntamento di giovedì 24 novembre de Il Paradiso delle Signore, Maria accetterà di uscire con Vito. Nonostante la ragazza sia intenzionata a presentarsi all'appuntamento, le cose non andranno come auspicato dal contabile. Nel frattempo Ezio, che ha lasciato il lavoro presso la ditta Palmieri, vorrà mettersi in proprio, ma finirà per mettere da parte il suo sogno di indipendenza professionale per accettare una proposta di lavoro ricevuta di recente.

Tormentato alla sola idea di tornare alle dipendenze altrui, alla fine Ezio farà dietrofront e comunicherà a Gloria la sua decisione definitiva. Ma come reagirà Veronica quando lo verrà a sapere?

Spazio anche a Vittorio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7. Il direttore del grande magazzino milanese verrà invitato a cena da alcuni amici e chiederà a Matilde Frigerio di fargli compagnia.

Cosa deciderà di fare la donna?

Episodio 25 novembre Il paradiso delle signore: Vito non si arrende, un’offerta di lavoro per Marco

Il parroco Don Saverio dirà a Veronica che la situazione si è calmata e la donna sarà in procinto di riaprire le porte di casa a Ezio. Tuttavia un episodio spingerà la madre di Gemma a cambiare idea.

Nel frattempo Vito porterà avanti la sua corte con Maria, determinato a non gettare la spugna. Sarà così che il contabile inviterà l'ex di Rocco a un altro appuntamento.

Marco riceverà un'offerta lavorativa importante, destinata a incidere sul futuro suo e di Stefania. Che debba andare via da Milano? Umberto deciderà di chiedere la mano a Flora comprandole un anello di fidanzamento. Basterà la proposta nuziale a far cambiare idea alla giovane Ravasi? Come reagirà Adelaide davanti a questa notizia?