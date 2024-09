Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 16 a venerdì 20 settembre su Rai 1, rivelano che a villa Guarnieri si studierà un altro piano per oscurare lo scandalo provocato da Odile. Intanto Tancredi cercherà di screditare Rosa dicendole di non avere la stoffa da giornalista. Problemi di coppia per Elvira e Salvatore, quest’ultimo rimarrà malissimo quando scoprirà per quale motivo il signor Gallo è contrario alla loro relazione.

Anticipazioni del Paradiso delle Signore per la settimana 16-20 settembre: Mirella commette un errore di lavaggio

Elvira sarà visibilmente triste per la situazione scomoda che si è creata tra i suoi genitori e Salvatore e preferirà non rivelare nulla a quest’ultimo i veri motivi per cui la loro relazione non è ben vista dalla sua famiglia.

Mirella si presenterà al lavoro con una divisa del tutto diversa da quella originale e chiederà scusa alla capocommessa per aver sbagliato il lavaggio. I clienti del Paradiso, però, resteranno ammaliati da questo nuovo colore e i piani alti si metteranno all’opera per creare nuove divise alle Veneri. Nel frattempo, Tancredi dirà ad Adelaide di avere la soluzione giusta per mettere nel dimenticatoio lo scandalo provocato da Odile, ovvero di fissare un’intervista.

Elvira confida il suo segreto a Concetta

Nonostante lo scandalo scoppiata negli ultimi giorni, la contessa di Sant’Erasmo deciderà di darà un’altra opportunità alla figlia Odile. Stanca della situazione familiare, Elvira confiderà a Concetta che suo padre non approva l’idea che lei abbia una relazione con un meridionale.

Nel frattempo, Roberto aggiornerà le Veneri in merito alle nuove divise e chiederà loro se hanno in mente qualche idea.

Per la festa di compleanno di Michelino, figlio di Mirella, Marta si metterà in prima linea per dare colore alla vita dei bambini della casa famiglia, e chiederà ad Armando di restaurare un vecchio teatrino.

Tancredi affronta Rosa

Nelle prossime puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Odile proporrà a Rosa di intervistarla e annuncerà questa scelta anche alla famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo.

Dispiaciuta per come stanno andando le cose tra la famiglia Gallo e Salvatore, Concetta cercherà di convincere la madre di Elvira a far cambiare idea sul barista Amato.

Al Paradiso delle Signore, intanto, si respirerà aria di felicità per via del concorso ‘Nuova divisa’. La capocommessa Cipriani, tra un lavoro all’altro, cercherà di riconquistare l’amore e la fiducia del suo ex Alfredo. Armando avrà la sensazione di non portare a termine il lavoro promesso a Marta per il giorno dopo, mentre Enrico verrà a conoscenza di tutto ciò che riguarda la casa famiglia. Qualche ora prima dell’intervista, Tancredi cercherà di mettere al tappeto Rosa dicendole di non avere la stoffa da giornalista, ma la donna non si farà piegare dalle sue parole.

Giulia stupisce Umberto

Mentre la famiglia Sant’Erasmo-Guarnieri sarà impegnata a esprimere pareri positivi riguardo alla recente intervista rilasciata da Odile, Rosa riceverà elogi da parte delle sue colleghe di lavoro. Nel frattempo, Giulia Furlan, assunta come nuova stilista della Galleria Milano Moda, cercherà di stupire Umberto Guarnieri mettendo in campo le sue esperienze nel campo della moda.

Alla Caffetteria, Salvatore si mostrerà con un umore sottoterra per via di un segreto che la fidanzata Elvira gli ha nascosto. Distrutto nel vederlo sottotono, Ciro rivelerà al suo datore di lavoro i reali motivi per cui il signor Gallo non approvi la sua relazione con Elvira. Grazie al tempestivo intervento di Enrico, Marta riceverà il teatrino che aveva promesso di realizzare per la festa dei bambini.

Adelaide presenta sua figlia Odile al Circolo

Adelaide tirerà fuori il coraggio e chiederà a Odile di andare insieme al Circolo per presentarla a tutti come sua figlia naturale. Marcello, sempre più attratto da tutto ciò che riguarda la moda, deciderà di buttarsi in questo settore dando vita a nuova collezione a marchio Paradiso. La sua proposta, però, non sarà molto apprezzata dal suo socio Roberto Landi. Anche il fratello Matteo esprimerà parere contrario perché, secondo lui, la proposta di Marcello è molto rischiosa. Enrico lascerà Marta senza parole per aver compiuto un gesto del tutto inaspettato e questa cosa non sfuggirà agli occhi sospettosi di Armando. Dall’altra parte, Adelaide riceverà una batosta da Odile, che le confesserà di sentirsi proprio a disagio a chiamarla mamma.

La cena a Villa Guarnieri scatena i commenti sui social

Martedì 10 settembre è intanto andata in onda la seconda puntata della nona stagione del Paradiso delle Signore e la scena più commentata sui social è stata quella della cena a Villa Guarnieri.

In essa, definita dai fan come funebre perché i presenti erano vestiti tutti di nero, Odile ha invitato Tancredi, Adelaide e Umberto a gettare la maschera e a non temere il suo giudizio, visto che è arrivata a Milano per conoscerli meglio. Il cugino ha colto la palla al balzo, rivelando di aver denunciato la moglie Matilde per averlo tradito con il marito di Marta. Quest’ultima è intervenuta, precisando che Vittorio è il suo ex marito. Tancredi ha ripreso la parola, raccontando che Matilde e Vittorio sono fuggiti all’estero e che nutre ancora un forte rancore nei loro confronti.

‘Momento più alto di questa puntata inutile, menomale che ci sei tu, piromane’, ha scritto un utente su Twitter. A un altro utente è piaciuto molto questa scena: ‘Questo è il trash che mi piace’.

Qualcuno invece ha commentato: ‘Tancredi che salta sempre la parte davvero importante della storia solo per pararsi il didietro e passare per vittima, mi spezza’. Tra elogi, ironia e sarcasmo, una fetta di utenti social ha ammonito il cugino di Odile: ‘E non ha neanche detto che ha bruciato il mobilificio del padre di sua moglie con lei dentro’.