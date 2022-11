Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, interpretata fra gli altri da Roberto Farnesi (Umberto), Vanessa Gravina (Adelaide), Emanuel Caserio (Salvatore), Antonella Attili (Agnese), Chiara Russo (Maria), Giulia Vecchio (Anna) e Pietro Genuardi (Armando). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 07 al 11 novembre 2022, tutti i giorni su Rai uno dalle ore 15:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'ostilità di Umberto e Tancredi nei confronti di Marco, sulla sofferenza di Salvatore per la fine della sua storia d'amore con Anna, sull'attrazione di Vittorio per Matilde e sullo scontro fra Adelaide ed Umberto.

Salvo soffre per Anna

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore ci segnalano che Marco pubblicherà un articolo sul Vayont, inimicandosi Tancredi ed Umberto. I due uomini, infatti, faranno pubblicare un comunicato stampa per dissociarsi dall'articolo. Vittorio e Roberto invece appoggeranno l'amico. Maria preparerà un modello in modo da essere pronta per presentarlo a Flora. Per questo motivo chiederà aiuto ad Armando. Umberto umilierà Ezio per aver dato il permesso alle operaie della Palmieri senza consultarlo. Il Colombo ci rimarrà male e racconterà l'accaduto a Gloria. Nel frattempo, Adelaide cercherà di convincere Vittorio a schierarsi dalla sua parte nella guerra contro Umberto. Il Conti però preferirà rimanere neutrale nella disputa.

Dopo aver detto addio alla moglie Anna, Salvatore sarà disperato e si sfogherà con Marcello. Le ragazze tenteranno di aiutarlo, ma il giovane si chiuderà a riccio nel suo dolore. Più tardi, Elvira avrà un idea per rallegrare l'amico, ma Salvo reagirà male alla sua iniziativa, finendo per trattarla in malo modo. Irene lo verrà a sapere e tenterà di parlare con lui per risolvere il malinteso, riuscendoci.

Più tardi, Salvatore deciderà di distrarsi partendo per Londra con l'intento di incontrare la madre e Tina. Prima di partire il giovane si occuperà di un pensiero speciale nei confronti di Elvira.

Adelaide vuole aiutare Marco

Stefania e Gemma organizzeranno una serata speciale per Ezio e Veronica. Vito verrà a sapere che Maria ha un desiderio e tenterà in tutti i modi di esaudirlo tanto che si renderà protagonista di una vera e propria follia d'amore.

Vittorio rimarrà stupito di fronte ad un'iniziativa di Matilde per poi ammettere a Roberto di provare qualcosa per lei. Dopo aver saputo che Tancredi vuole ostacolare la carriera lavorativa di Marco, Adelaide tenterà di procurare al giovane nuovi colloqui. Nel frattempo, Marco confiderà a Stefania di voler lasciare il giornalismo. Le tensioni fra Umberto ed Ezio proseguiranno anche se quest'ultimo avrà l'appoggio di Vittorio. Il Conti si allontanerà da Matilde per paura di mettersi in gioco in campo sentimentale. Adelaide accuserà Umberto di aver rovinato la vita a Marco. Dopo aver visto i modelli di Maria, Flora si prenderà del tempo per giudicarli. Vittorio chiederà ad Ezio di andare a vivere con lui. Dopo aver appreso il malessere di Adelaide, Marcello deciderà di farle trascorrere una serata spensierata.