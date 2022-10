Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 e la settimana dal 7 all'11 novembre vedrà tra i protagonisti Salvatore e Marco, entrambi alle prese con scelte fondamentali. Il marito di Anna, infatti, deciderà di lasciare la donna e avrà tutto il sostegno delle veneri. Per Marco, invece, arriverà la scelta dolorosa di lasciare il giornalismo dopo gli attacchi di Tancredi. Vittorio sarà spaventato dai sentimenti che prova per Matilde, mentre Ezio confiderà a Gloria i suoi problemi di lavoro. Infine, Vito, farà una follia d'amore.

Salvatore categorico con Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 7 all'11 novembre raccontano che Salvatore dirà addio ad Anna e questo lo farà disperare: a stargli accanto ci sarà Marcello che ascolterà il suo sfogo. A confortare Salvatore ci saranno anche le veneri che penseranno ad un modo per risollevare il morale dell'uomo che si chiuderà a riccio nel suo dolore. Elvira sarà la prima a pensare ad un'idea per riportare il buon umore al suo amico, ma Salvatore non reagirà affatto bene alla sua iniziativa e tratterà male la signorina Gallo. Elvira si sentirà molto triste per il comportamento di Amato e si sfogherà con Irene che andrà a parlare con il figlio di Agnese per tentare di risolvere la situazione.

Salvatore rifletterà molto sul da farsi e alla fine deciderà le che cosa migliore da fare per distrarsi sia partire per Londra da Agnese e Tina. La vicinanza della sua famiglia e la lontananza da Milano potrebbe aiutarlo a stare meglio. Prima di partire, però, Salvatore si farà perdonare da Elvira con un pensiero speciale per lei.

Marco in difficoltà per Tancredi e Umberto: anticipazioni settimana 7-11 novembre

La settimana de Il Paradiso delle Signore 7 dal 7 all'11 novembre vedrà protagonista anche Marco che dopo l'uscita del suo articolo sulla strage del Vajont si inimicherà suo fratello Tancredi e Umberto. Tramite un comunicato stampa, infatti, sia Guarnieri che il fratello di Marco si dissoceranno dal pezzo e a stare dalla parte di Sant'Erasmo ci saranno solo Vittorio e Roberto.

Adelaide approfitterà della situazione per portare dalla sua parte Vittorio e convincerlo a schierarsi contro Umberto, ma il dottor Conti deciderà di restare neutrale nella guerra tra i due cognati. Marco sarà in seria difficoltà a trovare lavoro per colpa d Tancredi che tenterà in tutti i modi di boicottarlo, ma potrà contare sull'aiuto della Contessa che si prodigherà per cercargli nuovi colloqui. ll ragazzo sarà in crisi, tanto che confesserà a Stefania di voler lasciare il giornalismo, anche se la ragazza, Matilde e Vittorio lo incoraggeranno a non mollare. Adelaide, invece, avrà l'ennesimo scontro con Umberto e lo accuserà di aver rovinato la carriera di suo nipote. La donna sarà molto giù a causa della tensione con Guarnieri e Marcello proverà a risollevarle il morale con una sorpresa, almeno per una sera.

Vittorio si allontanerà da Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 7 all'11 novembre rivelano che Maria confezionerà il modello da presentare a Flora e per farlo chiederà una mano ad Armando. Vito, invece, continuerà ad osservare la signorina Puglisi e farà di tutto per esaudire un suo desiderio, ma quando organizzerà una sorpresa per lei non avrà intenzione di restare anonimo. Maria sarà messa in difficoltà da Flora che comunque si prenderà del tempo per giudicare il suo operato, mentre Vito farà una follia d'amore per lei. I riflettori saranno puntati anche su Ezio che insieme a Veronica riceverà un pensiero speciale da parte di Gemma e Stefania. Il dottor Colombo, tuttavia, si dovrà scontrare con Umberto che non gli perdonerà di aver concesso un permesso alle operaie della Palmieri senza prima consultarlo.

Alla luce di quanto è accaduto, Ezio si confiderà con Gloria e riceverà comprensione anche da parte di Vittorio che lo inviterà a stare a casa sua. Conti, invece, confiderà a Roberto che sta iniziando a provare dei sentimenti per Matilde, ma si allontanerà da lei a causa del timore di ricevere ancora una volta una delusione.