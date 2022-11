Wilma Goich provoca mangiando una banana all'interno della casa del GF Vip ed esplode la polemica sui social. Nel corso della serata di ieri, i protagonisti del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini si sono cimentati in una seduta speciale del gioco "obbligo o verità".

Nel momento in cui è toccato alla cantante pescare dal cestino la sua penitenza, le è toccato ballare in maniera sensuale mentre mangiava una banana.

Wilma non si è tirata indietro anche se, le reazioni dei fan e spettatori social del reality show, non sono state affatto tenere nei suoi confronti.

Wilma provoca mangiando una banana al GF Vip ed esplode la polemica social

Nel dettaglio, durante questa sessione del gioco "obbligo o verità" a Wilma Goich è toccato cimentarsi in un ballo sensuale con tanto di "degustazione" di una banana.

La cantante non si è affatto tirata indietro e, per la gioia dei suoi compagni di gioco, ha cominciato a cimentarsi in sguardi e ammiccamenti provocanti mentre mangiava una banana.

In casa tutti sono apparsi particolarmente divertiti mentre, sul web e sui social, le reazioni nei confronti di Wilma sono state particolarmente severe.

"Ma cosa sta facendo, che degrado", ha sbottato un fan del GF Vip decisamente polemico dopo aver visto l'interpretazione di Wilma Goich.

I fan del GF Vip sbottano polemici contro Wilma Goich: 'Che pietà' (Video)

"Questa settima edizione inizia davvero a deludere. L'unica cosa che gioca a vantaggio è che non c'è una controprogrammazione decente", scrive un altro utente.

"Mamma che pietà questa scena", ha sbottato un altro utente social del GF Vip dopo aver visto il ballo provocante della cantante.

MA LA VECCHIA COSA CAZZO FAAAA



Io potrei essere benissimo Alberto a terra#gfvip pic.twitter.com/9O55OYFhWk — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 2, 2022

Intanto cresce l'attesa per la nuova puntata serale del GF Vip in programma stasera 3 novembre su Canale 5. Dopo un mese e mezzo dall'inizio di questa chiacchieratissima settima edizione, le porte della casa di Cinecittà torneranno ad aprirsi per accogliere nuovi concorrenti.

Nuovi concorrenti in arrivo al Grande Fratello Vip: ritorna l'ex tronista Luca Onestini

6 i personaggi "famosi" che si metteranno in gioco da questa sera per cercare di animare le dinamiche tra i concorrenti in gara.

Uno di questi è l'ex tronista Luca Onestini, ben noto al pubblico di Uomini e donne ma anche a quello del Grande Fratello Vip, dato che è stato tra i concorrenti della seconda edizione ed è ricordato perché fu lasciato in diretta da Soleil Sorge, all'epoca sua fidanzata.

Spazio anche all'ingresso nella casa di Edoardo Tavassi, fratello dell'ex concorrente Guendalina e protagonista dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi. Tra le new entry spicca anche l'ex tentatore Luciano Punzo, già visto a Temptation Island.