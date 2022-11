La settima stagione de Il Paradiso delle Signore ha portato l'ingresso di nuovi personaggi tra cui anche Matilde Frigerio, cognata di Marco di Sant'Erasmo. La donna ha iniziato a lavorare accanto a Vittorio Conti e tra i due sembra essere sbocciato qualcosa di più di una semplice amicizia.

A tal proposito, in una recente intervista, l'attore Alessandro Tersigni (interprete di Vittorio) ha voluto fare chiarezza, parlando del rapporto del suo personaggio con quello di Matilde, facendo anche una piccola anticipazione.

Parla Alessandro Tersigni, volto di Vittorio Conti

Alessandro Tersigni ha parlato recentemente settimanale 'DiPiù Tv'. Secondo l'attore, Conti trova Matilde molto più matura rispetto a Marta, che tra l'altro è anche più giovane d'età, inoltre i due si capiscono al volo senza dover fare troppi giri di parole. Puntata dopo puntata, inevitabilmente Vittorio ha iniziato a sviluppare dei sentimenti per la new entry, ma essendo sposata con il fratello di Marco, Tancredi, il direttore sta cercando di tenere a freno ciò che prova, pur non essendo affatto semplice. Dal canto suo, anche Matilde sembra ricambiare i sentimenti, per questo motivo Conti sta lottando contro gli impulsi in quanto non vuole essere il terzo incomodo tra Frigerio e suo marito.

L’attore ha dichiarato che quello che preoccupa maggiormente Vittorio è il reato di adulterio, in vigore nell'epoca in cui è ambientata la soap opera quotidiana di Rai 1. 'Non è la legge a decidere se puoi innamorarti', ha dichiarato l'attore al settimanale, facendo sapere che il suo personaggio cercherà di fare molta attenzione e che Matilde cadrà nella rete dell'amore.

Tersigni ha poi parlato di Tancredi, marito di Matilde, annunciando: 'Lui tornerà e cercherà di riprendersela'.

Alessandro Tersigni parla del rapporto con la collega Chiara Baschetti

Per quanto riguarda la collega Chiara Baschetti, Tersigni ha rivelato che tra i due si è instaurato un buon rapporto definendola molto simpatica e autoironica.

L'attore ha confermato di trovarsi molto bene con Chiara, dichiarando di poterci lavorare per molti anni insieme. Tersigni ci ha tenuto a precisare che la sua vera moglie nella vita, non è gelosa, in quanto è soltanto lavoro il fatto che lui si innamori di un'altra all'interno della soap.

Intanto Il Paradiso delle signore osserverà a breve una pausa a causa dei mondiali di calcio 2022. La sospensione della messa in onda avverrà da lunedì 28 novembre fino a venerdì 9 dicembre (tornerà in tv dal 12 dicembre). Successivamente la soap opera Rai terrà compagnia ai spettatori nel periodo natalizio: sarà la prima volta che Il Paradiso delle Signore verrà trasmesso durante le festività natalizie.