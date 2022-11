Scintille nella casa del Grande Fratello VIP tra i concorrenti Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, nelle ultime ore, è l'accusa da parte di Daniele nei confronti di Edoardo, di non partecipare in modo soddisfacente alle attività della casa. In particolare, secondo Del Moro, non tutti si impegnano seriamente nei propri turni di pulizia, lasciando l'arduo compito ai “meno furbi”. In realtà questa polemica è scaturita da un malumore che già in precedenza aveva caratterizzato il rapporto tra i due concorrenti subito dopo la puntata dello scorso lunedì 21 novembre.

La discussione tra i partecipanti è iniziata durante la puntata

In particolare Daniele Del Moro ed Edoardo Donnamaria avevano già discusso a causa di una clip, mandata in onda da Alfonso Signorini, in cui il concorrente parlava di Edoardo e di Antonella Fiordelisi, la sua fidanzata, esprimendo un proprio parere sulla loro relazione amorosa. Secondo Daniele, Antonella non avrebbe la stessa trasparenza all'interno della loro storia, che invece dimostrerebbe Donnamaria. A quel punto Edoardo, sempre stato amico di Daniele, invece di confrontarsi con quest'ultima sulle parole pronunciate ha preferito prendere le parti della sua fidanzata, sostenendo che anche nei giorni scorsi era rimasto infastidito da alcune battute fatte da Del Moro in casa.

Il confronto che hanno avuto i due ragazzi subito dopo la messa in onda

Appena terminata la puntata, Daniele non ha esitato a esprimere al suo amico tutta la sua delusione in quanto, a suo parere, molto spesso Edoardo sta mettendo l'amore al primo posto rispetto all'amicizia . Del Moro a questo punto ha dichiarato che avrebbe preferito un confronto diretto con Edoardo e che quest'ultimo avrebbe dovuto accettare e rispettare il suo pensiero.

“Sei ridicolo come amico”, ha detto Daniele, in quanto secondo lui Edoardo avrebbe dovuto pensare a tutte le volte che per ore e ore lo aveva ascoltato e sostenuto quando aveva i primi problemi e litigi con Antonella all'interno della casa.

Sembrerebbe questa la vera motivazione che ha spinto a Daniele a dichiararsi deluso dal concorrente e che lo ha portato ad allontanarsi da lui.

Le polemiche degli altri concorrenti contro Edoardo ed Antonella

Inoltre più volte è accaduto che Edoardo abbia litigato in precedenza con gli altri concorrenti per difendere Antonella in quanto quest'ultima, quando lo stesso non prende le sue difese, si arrabbia con lui e ne scaturisce spesso una discussione. Dunque anche altri concorrenti, come Micol Incorvaia, hanno criticato spesso questo atteggiamento di Edoardo.