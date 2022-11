La puntata de Il Paradiso delle signore del 12 dicembre sarà ricca di colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Marco e Stefania saranno intenzionati a lasciare Milano e, pertanto, daranno le dimissioni e informeranno Vittorio Conti e Roberto Landi dei loro progetti. Nel frattempo, Veronica Zanatta andrà su tutte le furie con Ezio, perché non vorrà che il suo fidanzato entri in affari con Gloria e gli darà un ultimatum. Gemma, invece, mostrerà di essere cambiata e rivelerà al suo ex fidanzato di non serbare rancore e di tenere molto, sia a lui, sia alla sua sorellastra.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 dicembre: Marco e Stefania danno le dimissioni

La puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 novembre aveva lasciata aperta una questione, riguardante il futuro amoroso e lavorativo di Marco e Stefania. Durante una cena al Circolo, Di Sant'Erasmo aveva informato la sua fidanzata, di avere ricevuto un'importante offerta di impiego, come corrispondente estero, a Washington. Le anticipazioni dell'episodio del 12 dicembre rivelano che il nipote di Adelaide e la figlia di Ezio sceglieranno di cambiare vita e vorranno trasferirsi negli Stati Uniti. Pertanto, i due giornalisti dovranno informare amici e parenti della loro decisione. Marco e Stefania riveleranno a Vittorio e Roberto Landi le loro intenzioni e daranno le dimissioni.

Pertanto, oltre a mancare due figure di spicco nella redazione del giornale del negozio, in atelier verrà anche a mancare una Venere. Al momento, non è chiaro come Conti fronteggerà alla diminuzione del personale nel suo organico e se penserà a nuove assunzioni.

Il Paradiso delle signore, puntata 12 dicembre: Veronica Zanatta furiosa con Ezio

Nel frattempo, nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 12 dicembre, verrà affrontata un'altra vicenda rimasta in sospeso. Le anticipazioni della puntata rivelano che Veronica continuerà a non accettare che Ezio prenda i soldi da Gloria, per aprire la sua azienda.

Nell'episodio andato in onda il 25 novembre, Zanatta aveva visto, in lontananza, un abbraccio caloroso che Colombo si era scambiato con Moreau. Temendo un eventuale ritorno di fiamma fra i genitori di Stefania, Veronica metterà alle strette il suo compagno, ricattandolo. La mamma di Gemma chiederà a Ezio di rinunciare al denaro di Gloria, come prova di amore. Attualmente, non è chiaro se Colombo deciderà di accantonare i suoi sogni di diventare imprenditore o se farà di testa sua.

Il Paradiso delle signore, episodio 12 dicembre: Gemma affronta Marco

Gemma, invece, verrà a sapere che Stefania vorrà trasferirsi con Marco negli Stati Uniti. Le anticipazioni della puntata del 12 dicembre rivelano che la giovane Zanatta incontrerà per strada il suo ex fidanzato e avrà un chiarimento con lui.

In particolar modo, la Venere rivelerà al nipote di Adelaide di non avercela con lui e di avere messo da parte quello che era successo fra loro nei mesi precedenti. Inoltre, la figlia di Veronica confesserà a Di Sant'Erasmo di tenere tanto, oltre alla sua sorellastra, anche a lui.