L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continua a promettere colpi di scena e le anticipazioni delle prossime nuove puntate in onda su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un'uscita di scena che non passerà inosservata.

Marco e Stefania, infatti, decideranno di prendere in mano le redini del loro rapporto e per tale motivo annunceranno la decisione finale di allontanarsi da Milano.

Occhi puntati anche su Agnese che, dopo un periodo di assenza, potrebbe tornare in città dal suo amato Armando e dai suoi familiari.

Marco e Stefania se ne vanno: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il mese di dicembre 2022, rivelano che il pubblico si ritroverà ad assistere all'uscita di scena della coppia formata da Marco e Stefania.

Il giovane giornalista nipote della contessa Adelaide, riceverà un nuovo importante e prestigioso incarico lavorativo, che lo porterà a volare negli Stati Uniti d'America.

Marco sarà al settimo cielo e, la sua fidanzata Stefania, deciderà di essere al suo fianco in questa nuova "avventura americana".

Ecco allora che Marco e Stefania annunceranno ad amici e familiari l'intenzione di abbandonare Milano per trasferirsi in America, dove intraprenderanno la convivenza insieme.

Il mistero su Agnese: che fine ha fatto dal cast de Il Paradiso delle signore 7?

Occhi puntati anche su Agnese, un altro dei volti amatissimi della soap opera pomeridiana di Rai 1, assente in scena da un bel po' di tempo.

La donna si era trasferita a Londra per stare al fianco di sua figlia Tina e supportarla in un momento delicato della sua vita.

La cantante, infatti, aveva scoperto di essere in dolce attesa ma i medici sono apparsi preoccupati per le sorti della sua gravidanza, tanto da consigliarle di restare completamente a riposo per non compromettere la vita del bambino che porta in grembo.

Agnese Amato dovrebbe ritornare in scena nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore 7

Agnese, a quel punto, ha scelto di lasciare il suo impiego al grande magazzino e si trasferirsi a Londra, per stare al fianco della sua amata figlia.

Da quel momento in poi la donna ha sentito solo telefonicamente i suoi familiari e non si è più fatta vedere in città. Ci sarà il ritorno di Agnese in questa settima stagione oppure no?

A parlarne è stato Pietro Genuardi, l'attore protagonista de Il Paradiso delle signore 7 nei panni di Armando Ferraris.

"Dovrebbe tornare e, a questo punto, lui si ritroverebbe nonno", ha dichiarato l'attore in merito al possibile ritorno di Agnese che, in tal modo, potrebbe riaffacciarsi in città solo dopo la nascita del figlio di Tina Amato.