Niko Poggi sarà il protagonista assoluto degli episodi Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 5 al 9 dicembre. Il giovane, come segnalano le anticipazioni, sarà sempre più determinato a vendicarsi di Lello Valsano, ma non è detto che ci riesca. Bianca approfondirà la sua amicizia con Antonello, ma a un certo punto riceverà una notizia che la porterà ad affrontare un problema che sembrava risolto. Alice cercherà di conquistare Nunzio e Mariella si preparerà a fare la guerra alle Cirillo.

Upas, trame 5-9 dicembre: Niko vuole vendere l'auto per procurarsi il denaro

Niko ha accettato di aiutare Manlio a vendicarsi di Lello Valsano, ma negli episodi di Upas in onda dal 5 al 9 dicembre inizierà a chiedersi se sia la cosa giusta da fare e sarà indeciso sull'assecondare o meno il piano del padre di Susanna. Il ragazzo sarà molto teso e Jimmy noterà che Niko è strano, così si confiderà con Manuela, parlandole dello strano comportamento che suo padre ha assunto nell'ultimo periodo. Niko cercherà il denaro per sbarazzarsi di Lello Valsano e per ottenerlo si affretterà a vendere la sua auto.

Tuttavia qualcuno potrebbe accorgersene e fermarlo prima che sia troppo tardi. Riusciranno a evitare che si metta in una brutta situazione?

Antonello tornerà a scuola e Bianca lo accoglierà con un regalo di compleanno, ma quando gli altri ragazzini se ne accorgeranno, non faranno altro che schernirli, ridendo di loro.

Mentre Mariella penserà a un piano contro le gemelle Cirillo, Bice si presenterà a casa sua per chiederle aiuto in quanto, a suo avviso, suo fratello Salvatore si è buttato nuovamente in una storia d'amore all'apparenza senza nessun senso.

Upas, spoiler 5-9 dicembre: Niko pronto a compiere la sua vendetta

Bianca, dopo aver fallito con la festa a sorpresa per Antonello, riuscirà a riavvicinarsi all'amico. La loro amicizia farà importanti passi avanti, ma a un certo punto un commento errato rischierà di far ricadere il ragazzino in una vecchia dipendenza. Di cosa si tratterà?

Nel frattempo Salvatore sarà alle prese con il misterioso uomo che sui social si firma "Bufalotto" e soffrirà molto a causa di questa strana storia d'amore.

Questa situazione farà preoccupare molto Mariella, mentre Bice cercherà di convincerlo a lasciarsi andare a nuove avventure e finirà per restare colpita da un inaspettato colpo di fulmine. Alice cercherà di sedurre Nunzio usando la sua sfrontatezza, che le permette di tenere testa persino a Marina, la quale vorrebbe che si iscrivesse all'università. Niko sarà pronto a compiere la sua terribile vendetta nei confronti di Lello Valsano e se andrà fino in fondo non potrà tornare indietro.

Bianca e i suoi devono affrontare un vecchio problema

Gli abitanti di Palazzo Palladini si prepareranno a vivere il Natale, che sarà sempre più vicino.

Le festività natalizie potrebbero aiutare Niko a ritrovare i valori perduti e a evitare di compiere una follia, facendolo ritornare sui suoi passi. Diego e Lia vivranno momenti bellissimi insieme, visto che la ragazza sembrerà pronta a guardare al futuro e non pensare più al passato.

Tuttavia, proprio quando tutto sembrerà volgere al meglio, una scoperta la riporterà al dolore passato da cui sta cercando di fuggire. Alice sarà sempre più decisa a fare breccia nel cuore di Nunzio e metterà in atto un piano per ronzargli sempre intorno. Bianca riceverà una notizia che riporterà lei e la sua famiglia ad affrontare un problema che credevano di aver risolto definitivamente. Di cosa si tratterà?