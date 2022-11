Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il mese di dicembre promettono grandi colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno soprattutto le vicende di Marco e Stefania. Per i due giovani innamorati arriverà il momento di prendere in mano le redini del loro rapporto e ciò li porterà a compiere una scelta importante.

Spazio anche alle vicende di Ezio che, dopo essere stato beccato in teneri atteggiamenti con la sua ex Gloria, si ritroverà in profonda crisi con la sua promessa sposa Veronica.

Marco e Stefania pronti a cambiare vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Secondo quanto apprende Blasting News, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, in programma a dicembre su Rai 1, ci sarà spazio per l'uscita di scena della coppia composta da Marco e Stefania.

Marco ha ricevuto una proposta di lavoro [VIDEO], e per tale motivo comunicherà alla sua fidanzata la decisione di voler "salire su quel treno" e dare una svolta alla sua vita.

L'entusiasmo di Marco non verrà affatto frenato da Stefania, che a quel punto si renderà conto di non voler stare lontana dal suo fidanzato.

Stefania deciderà di seguire Marco in questo suo nuovo progetto e di conseguenza si ritroverà costretta a dover lasciare il suo lavoro al magazzino.

Stefania lascia il negozio: anticipazioni Il Paradiso 7

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la giovane si congederà dal suo incarico di venere, e metterà al corrente Vittorio e Roberto della sua decisione finale.

Occhi puntati anche su Veronica. Nel corso delle prossime puntate inedite della soap opera, la donna si ritroverà in profonda crisi dopo aver assistito a un momento di tenerezza tra Ezio e Gloria.

Veronica non la prenderà per niente bene e ciò finirà per incrinare il rapporto col promesso sposo, che nel frattempo sarà sempre più in contatto con Gloria per portare avanti il suo nuovo progetto professionale.

Gloria preoccupata per Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Tale situazione finirà per portare scompiglio nella vita di Ezio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che l'uomo si ritroverà a confidarsi proprio con la sua ex moglie, mettendola al corrente di quanto sta accadendo con Veronica.

Gloria apparirà fortemente preoccupata e inizierà a temere che Veronica possa considerarla una "nemica" che sta cercando di portarle via il suo grande amore.

Ecco allora che la mamma di Stefania chiederà in tutti i modi al suo ex marito di rassicurare Veronica e di tranquillizzarla in merito al loro rapporto.