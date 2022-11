Continuano a tenere compagnia al pubblico le vicende ambientate nel grande magazzino di Milano degli anni Sessanta, con i suoi intrighi, colpi di scena e amori nella soap Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo italiano il 17 novembre 2022 come al solito dalle ore 16:05 circa, rivelano che il signor Ezio Colombo (Massimo Poggio) darà le dimissioni dopo aver avuto un’altra discussione accesa con il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 17/11: Don Saverio preoccupato a causa della nipote, Adelaide vuole avvertire Flora

Nella quarantanovesima puntata della serie televisiva in onda giovedì 17 novembre, nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai e confermandosi ormai uno dei programmi di punta del daytime, per cominciare Don Saverio (Andrea Lolli) finirà per preoccuparsi a causa della nipote Clara (Elvira Camarrone): in particolare il parroco del capoluogo lombardo verrà a conoscenza che la giovane venere come secondo lavoro svolge le pulizie in un palazzo per poter sostenere economicamente la famiglia. A offrire una seconda chance alla coinquilina di Irene (Francesca Del Fa), ci penserà il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi).

Intanto la diabolica Adelaide (Vanessa Gravina) non mollerà la presa sulla sua rivale in amore Flora (Lucrezia Massari) per averle portato via il cognato Umberto, dato che si presenterà al grande magazzino milanese con l’obiettivo di farle un avvertimento e rinfrescarle la memoria: nello specifico la contessa di Sant’Eramo vorrà ricordare alla stilista Ravasi che la sua guerra contro di lei non è ancora giunta al termine.

Ezio si rifiuta di chiedere scusa a Umberto, Matilde scopre che Flora ha giocato sporco con Maria

Successivamente i telespettatori assisteranno a un nuovo litigio tra Umberto e Ezio: il commendatore rimprovererà l’ex marito di Gloria (Lara Komar), che si rifiuterà di chiedergli scusa. Addirittura il signor Colombo in preda alla furia si renderà protagonista di un drastico gesto, visto che senza pensarci due volte si licenzierà dalla ditta Palmieri finendo per rimanere senza lavoro.

Nel contempo Marco (Moisè Curia) inizierà a riflettere e quindi a pensare se sia giusta la decisione di lasciare il suo mestiere, dopo essere rimasto particolarmente colpito da un aspirante giornalista. Per finire Matilde (Chiara Baschetti) smaschererà Flora, venendo a conoscenza che ha giocato sporco con la collega Maria (Chiara Russo) per averle copiato l’abito che la stessa ha realizzato: la new entry quindi si renderà conto che i sospetti della sua parente Adelaide non erano affatto infondati.