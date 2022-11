Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 nella settimana da lunedì 7 a sabato 12 novembre, ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, Finn continuerà a difendere sua madre Sheila nei confronti di sua moglie Steffy. A un certo punto però il medico dovrà prendere una decisione e sceglierà di mandare via sua madre dalle loro vite.

Nel frattempo Eric, ormai consapevole di essere impotente, organizzerà una cena romantica con Quinn e in questa circostanza dirà alla moglie che potrà continuare a frequentare Carter, in quanto lui non può avere rapporti intimi.

Quinn e Carter saranno molto perplessi da questa proposta, in quanto non si sarebbero mai aspettati una cosa del genere da parte di Eric.

Finn continuerà a difendere sua madre Sheila

Steffy cercherà in tutti i modi di far comprendere a suo marito Finn che sua madre è un pericolo per l'intera famiglia Forrester. Il medico però non vorrà sentire ragioni e continuerà a difendere Sheila a spada tratta.

Nel frattempo, la madre di Finn continuerà nella sua strategia: quando rimarrà da sola nella stanza con Steffy, Sheila dirà alla giovane Forrester che dovrà rassegnarsi al fatto che lei sarà sempre presente nella vita di suo figlio.

In seguito, Sheila andrà da suo figlio Finn e gli chiederà in tutti i modi di essere accolta in famiglia.

Il medico però sarà molto indeciso su quale posizione prendere: non sa se assecondare sua madre oppure sua moglie. Alla fine Finnegan chiederà a Sheila di uscire per sempre dalla loro vita, ma la reazione della madre sarà molto dura.

Eric esorta la moglie ad avere rapporti con Carter

Intanto Eric organizzerà una cena romantica con la moglie Quinn, in cui sarà invitato anche Carter.

In questa circostanza, il capostipite dei Forrester dirà alla donna che dovrebbe continuare a frequentare Carter, visto e considerato che lui è diventato impotente. Carter e Quinn, che in passato erano stati amanti, saranno increduli e molto disorientati da questa novità. Eric però ribadirà che i due possono continuare a frequentarsi sul piano intimo, anche se lui è intenzionato a restare il marito di Quinn per tutte le altre questioni della vita quotidiana.

Infine Steffy e Finn diranno a Hope e Liam di voler tenere Sheila lontana dalle loro vite a tutti i costi, per evitare che possa fare del male a tutta la famiglia Forrester.