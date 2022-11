Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 7 a sabato 12 novembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Felipe farà la proposta di matrimonio a Dori. Quest'ultima accetterà di convolare a nozze con l'avvocato. Intanto, Genoveva perderà la vita e allo stesso tempo, si scoprirà che sua figlia Gabriela è in combutta con Cayetana Sotelo-Ruz.

Felipe farà la proposta di matrimonio a Dori

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Casilda dirà ad Azucena che vorrebbe usare i soldi vinti alla lotteria per aprire un'attività commerciale nel mercato.

Nel mentre, Felipe e Dori organizzeranno una merenda per ufficializzare ad amici e vicini la loro relazione. Poi, durante il rinfresco, Alvarez Hermoso chiederà la mano dell'infermiera. Quest'ultima accetterà la proposta di matrimonio di Felipe e tutti saranno molto contenti della notizia.

Poco dopo, Marcelo proporrà a Genoveva di consultare un altro medico, ma Gabriela dissuaderà la madre. Nel mentre, Bellita metterà in atto il suo piano per fare ricongiungere Alodia e Ignacio: si trasferiranno a Ecija, dove Ignacio potrà uno studio medico.

Successivamente, Lolita confesserà all'Alvarez Hermoso di essere molto confusa riguardo a Fidel.

Felipe negherà il suo aiuto a Genoveva

Poco dopo, Casilda annuncerà a Rosina che non potrà lavorare più per lei, in quanto aprirà una nuova attività.

Rosina si fingerà indifferente di fronte alla notizia della domestica che ci rimarrà molto male.

Intanto, Ramon sarà molto infastidito dalle attenzioni di Fidel nei confronti di Lolita, ma lei dirà a suo suocero di avere il diritto di essere felice.

Nel frattempo Genoveva, durante il pranzo con sua figlia Gabriela, riceverà la visita a sorpresa di Aurelio Quesada che sarà pronto ad uccidere sua moglie.

Ad evitare il peggio, sarà l'intervento di Marcelo.

Successivamente, però, Salmeron sarà in fin di vita e chiederà conforto al suo ex marito Felipe. Quest'ultimo dirà alla donna che in passato è stato innamorato di lei, ma attualmente non riesce a perdonarla e quindi le volterà le spalle.

Casilda entrerà in affari con Susana e Rosina

Poco dopo, la morte di Genoveva, Gabriela riceverà una telefonata e si scoprirà che la ragazza è in combutta con Cayetana Sotelo-Ruz. Nel mentre, Felipe annuncerà a Dori che andrà a Ginevra con lei. Casilda invece deciderà di entrare in affari con Susana e Rosina.

Infine, Lolita informerà Ramon che intende portare avanti l’amicizia con Fidel e il suocero le darà il proprio beneplacito. Allo stesso tempo, Bellita riceverà un'onorificenza molto importante e canterà davanti a tutti i vicini di Acacias 38.