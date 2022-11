Nella soap opera Il Paradiso delle signore proseguono i colpi di scena inaspettati e gli intrecci amorosi. Nel corso dell’episodio in programma sul piccolo schermo il 16 novembre 2022 a partire dalle ore 16:05 Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e la venere Elvira Gallo (Clara Danese) diventeranno ancora più amici.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 16 novembre: Irene apprende che Clara le ha detto una menzogna

Nella 48^ puntata dello sceneggiato - che verrà trasmessa su Rai 1 mercoledì 16 novembre - la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) si renderà protagonista di un bellissimo gesto nei confronti del nipote Marco (Moisè Curia) dopo aver appreso che è intenzionato a lasciare il mondo del giornalismo a causa di Umberto (Roberto Farnesi) e Tancredi (Flavio Parenti).

In particolare grazie alla contessa di Sant’Erasmo, il fidanzato di Stefania (Grace Ambrose) vestirà i panni di giudice in un concorso letterario, che avrà luogo tra le mura del grande magazzino del capoluogo lombardo proprio per volere di sua zia.

Intanto la venere Clara (Elvira Camarrone) deluderà la sua coinquilina e collega Irene (Francesca Del Fa): nello specifico infatti quest’ultima verrà a conoscenza che la parente di Don Saverio (Andrea Lolli) non è stata sincera relativamente al secondo mestiere che svolge per averle detto una menzogna.

Salvatore si confida con Elvira, Armando invita Vito a dichiarare il suo amore a Maria

Successivamente il rapporto di amicizia tra Salvatore e la venere Elvira si consoliderà: il giovane Amato - a seguito del suo ritorno da Londra - si aprirà maggiormente con la fanciulla, rivelandole qual è il suo vero stato d’animo dopo la fine del suo matrimonio con la moglie Anna (Giulia Vecchio), causata dal ritorno a Milano di Quinto (Cristiano Caccamo).

Il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) invece consiglierà al nuovo contabile Vito (Elia Tedesco) di non perdere ulteriore tempo per dichiararsi a Maria Puglisi (Chiara Russo), dopo aver appreso che il ragazzo prova dei sentimenti per la ricamatrice del grande magazzino milanese.

Nel contempo la stilista Flora (Lucrezia Massari), dopo aver festeggiato con il commendatore Guarnieri per aver raggiunto il suo obiettivo, inizierà a sentirsi "in colpa" nei confronti della rivale: a rassicurare la giovane Ravasi sarà lo steso Umberto, il quale la inciterà a non farsi alcun problema.