Grey's Anatomy è partito con la sua diciottesima stagione lunedì 31 ottobre su La7. Una delle anticipazioni più importanti riguarda la protagonista indiscussa del medical drama: Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo.

La dottoressa, infatti, incontrerà un nuovo amore, dopo aver chiuso la relazione appena iniziata con il chirurgo pediatrico Cormac Hayes, interpretato dall'attore Richard Flood. Dopo qualche breve apparizione nella nuova stagione, l'affascinante medico lascerà definitivamente il cast della serie americana e questo conferma che la relazione con Meredith non riuscirà a decollare.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18: Meredith conosce Nick Marsh

Nelle nuove puntate di Grey's Anatomy, Meredith Grey farà la conoscenza del dottor Nick Marsh, interpretato da Scott Speedman. L'attore canadese è una new entry nel cast del medical drama, nonostante sia apparso in un episodio passato ed è stato voluto dalla produttrice Shonda Rhimes, per conquistare il cuore di Meredith e dei fan della serie americana. Il nuovo arrivato, chirurgo esperto di trapianti e la dottoressa Grey non si incontreranno a Seattle, ma in Minnesota, dove Meredith si recherà spesso, per seguire un importante studio sul Parkinson.

Meredith e Nick iniziano una relazione

Nelle nuove puntate della diciottesima stagione di Grey's Anatomy, Meredith si recherà frequentemente in Minnesota, per seguire uno studio riguardo il Parkinson, presso la Mayo Clinic.

Sarà proprio durante queste trasferte lavorative che la dottoressa Grey farà la conoscenza di Nick Marsh e non ci vorrà molto prima che tra i due nasca qualcosa in più della stima professionale. Con il passare dei giorni, infatti, Meredith "perderà la testa" per l'affascinante chirurgo e inizierà una relazione con lui.

Nel frattempo, Nick sarà impegnato ad occuparsi anche della nipote Charlotte, rimasta sola dopo la morte della madre Erica.

Negli Stati Uniti in onda la diciannovesima stagione

Negli Stati Uniti intanto sta andando in onda la diciannovesima stagione di Grey's Anatomy, probabilmente l'ultima per Ellen Pompeo e il suo personaggio, la dottoressa Meredith Grey. Salvo ripensamenti, infatti, l'attrice americana apparirà soltanto nei primi 8 episodi, prima di dare l'addio alla serie che l'ha resa una delle attrici più pagate nel mondo della televisione: Pompeo vanta uno stipendio di circa 19 milioni di euro l'anno.

Nel 2005, Ellen Pompeo ha debuttato nella serie televisiva e ha trascorso 17 anni sul set di Grey's Anatomy. Intanto tra pochi giorni, il 10 novembre, compirà 53 anni. In merito a ciò, in una recente intervista, Ellen ha dichiarato: "Andrà tutto bene anche senza di me. Tornerò per il finale e vedremo se riusciremo a continuare per un'ulteriore stagione. Comunque farò sempre parte dello show, sono produttrice esecutiva. Ho trascorso due decenni su quel set. È il mio cuore e la mia anima, non me ne andrò mai del tutto finché sarà in onda".