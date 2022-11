Proseguono i consueti appuntamenti con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, giunta alla settima stagione grazie al grande successo riscosso nelle precedenti. Durante il prossimo episodio del 4 novembre, in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, i riflettori sono puntati ancora su Umberto Guarnieri. Questi decide di colpire ingiustamente il giovane giornalista, Marco, il quale non c'entra nulla nelle questioni tra lui e sua zia Adelaide.

Purtroppo, a causa del comportamento della Contessa, ci deve rimettere, rischiando addirittuara di perdere il suo amato lavoro.

L'articolo di Marco pubblicato sul Paradiso Market

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, nonostante i recenti avvenimenti, l'articolo scritto da Marco viene pubblicato sulla rivista ufficiale del magazzino meneghino. La notizia non fa affatto piacere al Commentatore, il quale ha cercato in tutti i modi di sabotare il giovane giornalista mettendo in dubbio la legittimità del suo testo. Tuttavia, i suoi tentativi sono risultati vani, mandandolo su tutte le furie al punto da discutere aspramente con il direttore del Paradiso Market.

Intanto, Salvo si trova a dover affrontare una situazione molto difficile con la sua amata Anna.

Adesso è dinanzi ad un bivio molto importante: mettersi da parte oppure ostacolare Quinto. Dopo un'attenta riflessione e dopo aver incontrato l'ex di sua moglie in Caffetteria, decide di fare un passo indietro e di non interporsi nel rapporto padre-figlia. D'altronde, la piccola Irene merita di sapere la verità e di rivedere Quinto dopo tutto questo tempo.

Così, all'insaputa della giovane Imbriani, offre il suo supporto per organizzare l'incontro tra i due.

Matilde elegantissima alla festa al Paradiso

Durante l'incontro tra Quinto, Anna e la piccola Irene, il giovane Amato capisce tante cose e prende una decisione del tutto inaspettata. Nel frattempo, il giorno del grande evento organizzato da Matilde e Vittorio al Paradiso è arrivato.

Tutto è organizzato nei minimi dettagli per la festa a tema il Gattopardo. Le Veneri sono pronte a scendere in pista, tutte eccetto Maria, la quale non ha alcuna intenzione di partecipare. Improvvisamente, però, un contrattempo la costringe ad uscire di casa da sola. Quando Vito viene a scoprirlo, si presenta sul Ballatoio e coglie l'occasione per invitarla a ballare insieme a lui.

Infine, fa il suo ingresso in sala anche Matilde, elegante come non mai. Finalmente, dopo tanti tentennamenti, accetta di concedere un ballo a Vittorio.