C'è grande attesa per il finale di Viola come il mare. Nella serata di venerdì 4 novembre andranno in onda i due episodi conclusivi della fiction di Canale 5. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Tamara affronterà Francesco Demir e sbotterà contro l'ispettore, parlandogli di Viola. Nel frattempo, Vitale sarà in pericolo di vita, perché incontrerà un uomo pericoloso che la ricatterà. Inoltre, la giornalista andrà da Claudia e rassegnerà le dimissioni.

Viola come il mare, trama 4/11: Tamara sbotta con Francesco Demir

Il rapporto fra Viola e Tamara non è stato facile all'inizio.

Appena arrivata in redazione, la giornalista di cronaca nera non era stata accolta molto bene dai colleghi e, anche Graziosi si era dimostrata distaccata con l'ex Miss Italia. Nelle ultime puntate di Viola come il mare, invece, le due ragazze avevano legato molto, al punto da scambiarsi confidenze private. Le anticipazioni del finale di stagione, che andrà in onda su Canale 5 il 4 novembre, rivelano che Tamara sbotterà contro Demir e parlerà a Francesco di Vitale, urlando all'ispettore, di non avere capito niente della sua vicina di casa. Nel frattempo, la giornalista arrivata da Parigi e Graziosi avranno una conversazione in cui Tamara confesserà a Viola di avere trovato in lei una vera amica.

Viola come il mare, episodio 4/11: Vitale si licenzia e fa uso di farmaci

Nel frattempo, Vitale sarà ancora scossa per l'incontro avuto con don Andrea, suo padre, che l'ha respinta dopo averla incontrata. Il prete non ha voluto sapere niente di sua figlia e, pertanto, Viola sarà confusa e penserà di non volere più vivere a Palermo.

Nelle recenti puntate di Viola come il mare, l'ex Miss Italia si era trasferita in Sicilia, dopo avere vissuto a Palermo, per cercare le sue origini e, quindi, capirà di non volere più rimanere sull'isola. Le anticipazioni rivelano che Vitale andrà nell'ufficio di Claudia e rassegnerà le dimissioni. Al momento, non è chiaro se la datrice di lavoro della giornalista accetterà o meno la decisione della sua collaboratrice o se tenterà di farle cambiare idea.

Inoltre, per superare il momento difficile e la delusione provata dopo l'incontro con il parroco, Viola inizierà a fare uso di farmaci.

Viola come il mare, puntata 4/11: Vitale incontra una persona pericolosa e viene ricattata

Purtroppo, però, il finale di stagione di Viola come il mare riserverà un altro colpo di scena, perché Vitale finirà nei guai e sarà in pericolo di vita. A tal proposito, la giornalista di Sicilia Web News incontrerà una persona losca e verrà ricattata. Al momento, non sono trapelati ulteriori indizi che possano fare capire se si tratti di un uomo, una donna e se sia qualcuno legato ai casi di cronaca nera che la giornalista sta seguendo o se c'entri qualcosa con la ricerca delle sue origini.

Attualmente, inoltre, non è chiaro se Viola si rivolgerà a Demir per farsi aiutare. Inoltre, durante la serata, ci sarà spazio per i casi seguiti dall'ispettore. Francesco continuerà a cercare di chiudere il cerchio attorno al traffico di esseri umani a Palermo e crederà che ci sia una persona che gli stia mettendo i bastoni fra le ruote, facendo il doppio gioco e provando a depistare le sue indagini. Purtroppo, però, non sono trapelate ulteriori informazioni sull'identità della misteriosa talpa, che ostacolerà il lavoro di Demir.