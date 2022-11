Riprenderà lunedì 14 novembre su Canale 5 la messa in onda delle nuove puntate di Terra Amara. Le attenzioni si concentrano sulla figura di Sermin che con il suo comportamento metterà in difficoltà Demir e Hunkar. La donna, infatti, per risolvere i suoi problemi economici accetterà la proposta di Yilmaz e gli concederà la vendita delle sue tenute, confinanti con quelle della zia e del cugino. Non appena gli Yaman lo scopriranno andranno su tutte le furie e proveranno a convincere Sermin a tornare sui suoi passi.

Sermin scatena la furia di Demir e Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la storyline della soap turca, Demir minaccerà di non pagare più la retta di Betul all'università. Informato da Sabahattin dei gravi problemi economici in cui versa la moglie, Yilmaz farà una mossa molto astuta. Infatti, Akkaya proporrà a Sermin di vendergli la sua casa con le terre circostanti ad un ottimo prezzo e consentendogli di abitare ancora nella casa, a patto che la vendita resti segreta. Sermin accetterà, tirando un sospiro di sollievo dal punto di vista economico.

Non passerà molto prima che Yilmaz stesso riveli a Demir e alla madre di essere il proprietario della casa di Sermin. Questa notizia manderà su tutte le furie gli Yaman, che non tollereranno di avere il 'nemico' come vicino di casa.

Si scatenerà quindi un litigio pesantissimo tra Yilmaz e Demir, tanto che i due arriveranno alle armi e sarà Gulten a pagarne le conseguenze. La domestica, infatti, pur di proteggere Akkaya farà da scudo con il suo corpo, restando ferita con un proiettile. Fortunatamente, Gulten si riprenderà presto e Hunkar tornerà all'attacco per riportare la nipote dalla sua parte.

Hunkar dalla nipote Sermin

Hunkra si recherà a casa di Sermin e le porterà in dono un paio di orecchini appartenuti alla madre. La signora Yaman, inoltre, porgerà un assegno molto sostanzioso alla nipote promettendole di farsi personalmente carico della reta universitaria della figlia Betul. In cambio Hunkar le chiederà di bloccare la vendita della tenuta a Yilmaz.

Sermin capirà subito quali sono le intenzioni della zia, ma stavolta si mostrerà determinata a mantenere il punto e a non dipendere più economicamente dalla parente. Le due donne arriveranno a un ennesimo scontro che culminerà nella minaccia di Hunkar alla nipote di non aiutarla mai più quando si troverà nuovamente in difficoltà economica.